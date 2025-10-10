ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ପ୍ରିୟଲୋକଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ବଢିବ, ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

ETV Bharat / lifestyle

Horoscope (ETV Bharat)
ମେଷ: ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ । ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ତଳକୁ ଖସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଉ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ।

horoscope Today
ମେଷ (Getty)

ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ସକାଳର ଯୋଗ କ୍ଲାସ୍‌ , କିମ୍ବା ନୂଆ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସୁସ୍ଥ, ତତ୍ପର, ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ସଠିକ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

horoscope Today
ବୃଷ (Getty)

ମିଥୁନ: ପ୍ରିୟଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ରାଗ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ହିଁ ଜଣାଥିବ । ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ନଚେତ୍‌ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରିୟଜନକୁ ଆଘାତ କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ବଡ ଧରଣର ରୂପ ନେଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।

horoscope Today
ମିଥୁନ (Getty)

କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମାର୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ସହ ବୁଲାବୁଲି ଆକାରରେ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆକାରରେ ହୋଇପାରେ ।

horoscope Today
କର୍କଟ (Getty)

ସିଂହ: ଚାକିରିରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିତ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ । ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଲାଭ ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷାରତ । ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ଅତି ଭଲ ଦିନ ।

horoscope Today
ସିଂହ (Getty)

କନ୍ୟା: ଆଜି ଦିନରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ ହେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଳସ୍ୟତା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନାଗ୍ରହତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସିନିଅର୍‌ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ୍‌ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରନ୍ତି । ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଶତୃତାର ସଂକେତ ରହିଛି । ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜାଗ ରଖନ୍ତୁ ।

horoscope Today
କନ୍ୟା (Getty)

ତୁଳା: ଆପଣ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି । ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିରବ ରୁହନ୍ତୁ । ଶତୃଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଆଶାନୁତୀତ ଆୟ ଏବଂ ଲାଭର ଦୃଢ ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ଅଛି । ଆପଣ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

horoscope Today
ତୁଳା (Getty)

ବିଛା: ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ହସଖୁସି ମଉଜ ମଜଲିସ୍‌ କରିବାର ଦିନ । ବାହାରକୁ ଯାଇ ପିକ୍‌ନିକ୍‌ କରିବାର ଆଶା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଛି । ଆପଣ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ ଆଡକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍‌ । ଗାଡି ଚଢିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ ।

horoscope Today
ବିଛା (Getty)

ଧନୁ: ଆପଣ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସର ଉଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ । ଦିନ ସାରା ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ । ଅଫିସ୍‌ରେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ । ଆପଣ ଅଫିସ୍‌ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଶାନୁତୀତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ଘରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଖବର ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି ।

horoscope Today
ଧନୁ (Getty)

ମକର: ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ । ଆପଣ ଘର କିମ୍ବା ଅଫିସ୍‌ରେ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ରହିପାରନ୍ତି ।

horoscope Today
ମକର (Getty)

କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଅସହାୟତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତତା ଏବଂ ମନର ସ୍ୱଛତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପକାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଫଳରେ ଆପଣ ସାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ରୂପରେ ଲାଭ ପାଇ ପାରିବେ ।

horoscope Today
କୁମ୍ଭ (Getty)

ମୀନ: କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମୁହିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ଅତି ଉତ୍ତମର ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉପରେ, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଅବଦାନ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବନା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବନା ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ । କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଚମକତା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିରତା, ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟାଣିବ ଏପରିକି ପରେ ମଧ୍ୟ ।

horoscope Today
ମୀନ (Getty)

