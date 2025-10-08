ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ ଦିନ ମିଳିବ ଅର୍ଥ
କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । କେଉଁ ରାଶି ରହିବେ ସତର୍କ । କାହାକୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : October 8, 2025 at 7:13 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା’ଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଆଶା କରିବେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟୀ ରହିବ । ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଠିନ କାମ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଅଛି । ମନରେ ନକରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖିଲେ ଖରାପ ବ୍ୟାପାରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭଲ ରହିବ । ଉତ୍ସାହ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତିିର ଦିନ, ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାଥ୍ ଦେବ । ଗତ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କାମର ମଜା ଆପଣ ନେବେ । ନମ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଉପହାରକୁ ହସି ହସି ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଘରେ ଆପଣ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିଦେବ ।
ସିଂହ: ସକାଳ ଭଲରେ ବିତିବ । ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଓ ଲାଭପ୍ରଦ ଖବର ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ । ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଧନ ଲାଭ ହେବ । ଦ୍ବିପ୍ରହର ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ । ବାହନ ଚଳେଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ ସନ୍ତାନ ଓ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଅତୀତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଵେ । ଅନ୍ୟର ଆଦେଶ ମାନିଵା ବଦଳରେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିଵାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଵେ । ନିଜ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଶାନ୍ତ ଓ ସଙ୍ଗଠିତ ରହିଵା ଉଚିତ ହେଵ ।
ତୁଳା: ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆପଣ ନିଜର ଵ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଵିଶ୍ଵ ଦରଵାରରେ ପରିଚିତ କରାଇଵେ । ନୂଆ ଵସ୍ତ୍ର କିଣି ପାରନ୍ତି । ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେଵେ । ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ରାଇଜରେ ବିତାଇଵେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶତୃମାନେ ପରାସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେଟା ଭଲ ଯାଇନପାରେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ । ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ସଫଳତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅନେକ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଶକ୍ତିକୁ ଗୌଣ ମନେ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିଵ । ରାଗ ବଦଳରେ ନିଜ ଯୋଜନା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ବହୁତ ଧର୍ଯ୍ୟଶୀଳ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧନ କରିପାରିଵେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ କିଛିନା କିଛି କହିଵେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଵ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି । ଆପଣ ଆଜି ଉଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଷା ଏବଂ ରାଗ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ।