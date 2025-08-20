ମେଷ: 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ସକାଳ ସମୟ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ । ଚାକିରିରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ଶୀଘ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ମିଥୁନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କାମକୁ ବୋଝ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଏହା ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ବିତାଇବେ ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ମିଥୁନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ କମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ । କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଧବାର, 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗର ଭାବନା ରହିବ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ । ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାମ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଧବାର, 20 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରିବେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ । ଶୀଘ୍ର କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ।
ତୁଳା: 20 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନବମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଶିଥିଳତା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ରହିବ । ଅଧିକାରୀମାନେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ । ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଫିସ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆପଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଖରାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ନହେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ।
ଧନୁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଧବାର 20 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳର ହେବ । ସକାଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମର କିଛି ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଉଭା ହେବ । ଆପଣ କାହା ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଧବାର 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ । ଆପଣ ଯାନବାହାନ ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ହ୍ରାସ ଘଟିବ । ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ । ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଧବାର, 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବୁଧବାର, 20 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ । ଆଜି ଭଲରେ କଟିବ । କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ହୋଇପାରେ । ମନ ଏବଂ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ।