ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କ ରାଜକୁମାର ବୁଧ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ରାଜୀବ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ 30 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
ବୃଷ:
ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜୀବ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ ବୃଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ । ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ । ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ବହୁଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରି ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ । ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବେ କନ୍ୟା-ଧନୁ-କୁମ୍ଭ ରାଶି !
କନ୍ୟା:
କନ୍ୟା ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ । ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ । ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରହିବ । ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...30 ବର୍ଷ ପରେ ବିଷ ଯୋଗ, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ଧନହାନୀ ଓ ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା !
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି ଅଫର ମିଳିପାରେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜୀବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଯୋଗ 4ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦିଗ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥ, ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏହି ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଶ୍ରାବଣ ଶେଷରେ ବିରଳ ସଂଯୋଗ, 5 ରାଶି ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)