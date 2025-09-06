ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡେଟରେ ବୁଲନ୍ତୁ ଏହି 7ଟି ଫ୍ଲୋରାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍

ଏହି 7ଟି ଫ୍ଲୋରାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋରାଲ ଡେଟରେ ।
Published : September 6, 2025 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଲ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା । ଏହା କବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଳ୍ପନିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବଶିଭୂତ କରିନିଏ । ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ମନକୁ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ଫୁଲ ମନକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋମାନ୍ସ ବଢାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଏକ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଫୁଲ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥାଏ । ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃସାହସିକତାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଫୁଲ ପ୍ରେମୀମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଏକ ଜାଦୁଗରୀ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ଜାପାନର ହାଲୁକା ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର କୋମଳ ଚେରି ବ୍ଲୋସମ ବିଛା ସଡ଼କ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅର୍କିଡ଼ ଫୁଲ ଠାରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଟ୍ରପିକାଲ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ଭାରତର ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ବଗିଚା ତଥା ମହକ ଭରା ଫୁଲ ସାରା ବିଶ୍ବର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ତଥା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।
ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଉଆର୍ସ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ:
ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଫୁଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ହେଲେ ଭାରତ କଥା ନିଆରା । ହିମାଳୟ କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଜିମାଭରା ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭ୍ରମଣସ୍ଥଳ ଅଟେ । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବନ୍ୟ ତଥା ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ରଙ୍ଗରେ ଭରିଦେଇଥାଏ । ନୀଳ ପପି, ଅର୍କିଡ଼ ଓ ପ୍ରାଇମ୍ୟୁଲସ୍ ଭଳି ଫୁଲମାନେ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତି । ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ କନଭାସରେ ବୁଲିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି ।
ହିଟାଚି ସି ସାଇଡ୍ ପାର୍କ, ଜାପାନ:
ଏହା ଜାପାନର ଇବାରାକି ପ୍ରିଫେକ୍ଚର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ସ୍ଥାନ ଫୁଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବର୍ଗ ସହିତ ସମାନ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ଇଷତ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନେମୋଫିଲିଆ ନାମକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ । ଏହା ଏକ ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭରା ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଚି କରିଥାଏ । ଜାପାନର ଶରତ ଋତୁରେ ନାଲିରଙ୍ଗର କୋଚିଡା ଫୁଲ ଏକ ପରୀ ରାଇଜର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନରେ ମାଉଣ୍ଟ ଫୁଜିର ପାଦ ଦେଶରେ ସିବାଜାକୁରା ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ସିବାଜାକୁରା ନାମକ ଗୋଲାପୀ ଶୈବାଳ ଚଲାପଥକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନିଏ । ଏହା ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ପାହାଡର ପାଦ ଦେଶରେ ଏକ ରମ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଦୁବାଇ ମିରାକଲ ଗାର୍ଡେନ, ୟୁଏଇ:
ମରୁଭୂମିର ସହର ଦୁବାଇ ନିଜର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସହର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ହେଲେ ଏଠାରେ 150 ମିଲିଅନ ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଟେ । ଏହି ସ୍ଥାନ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ନେଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ ।
କିଉକେନହୋଫ ଗାର୍ଡେନ, ନେଦରଲାଣ୍ଡ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସନ୍ତଋତୁରେ କିଉକେନହୋଫ ଗାର୍ଡେନ ବା ୟୁରୋପର ବଗିଚା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି 7 ମିଲିଅନ ଟ୍ୟୁଲିପ ଫୁଲରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଟ୍ୟୁଲିପ ଫୁଲ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି 32 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ।
ପ୍ରୋଭେନ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସ:
ଏହି ସ୍ଥାନଟି ନିଜର ଲାଭେଣ୍ଡର ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅତର ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ଭରିଯାଏ । ଏହାର ପବନରେ ଲାଭେଣ୍ଡର ଫୁଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧ ଏକ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଡେସ୍(Gordes) ଓ ଭାଲେନ୍ସୋଲ(Valensole) ପ୍ରକୃତିର ଜାଦୁରେ ଭରିଯାଏ ।
ଚେଲସି ଫ୍ଲାଉଆର ସୋ, ଲଣ୍ଡନ:
ଲଣ୍ଡନ କେବଳ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହର ନୁହେଁ । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଫୁଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ । ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଣ୍ଡନର ରୟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚେଲ୍ସିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଲର ଡିଜାଇନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ବ୍ଲୁ ମାଉଣ୍ଟେନସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ:
ସିଡନୀ ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅନେକ ଶିଖର ତଥା ୟୁକାଲିପଟାସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବସନ୍ତଋତୁ ଆଗମନରେ ଏଠାକାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗେ । ଏଠାକାର ଉପତ୍ୟକତାରେ ଭରିଯାଏ ଅନନ୍ୟ ରଙ୍ଗ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ଲୋରିଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତ ଫୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସବ ଅଟେ । ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଫୁଲର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉତ୍ସବ ଫୁଲ ଓ କଳାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମ ଅଟେ ।
