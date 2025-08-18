ୱାଶିଂଟନ: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାଠାରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଶେଷ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନ ଥିବାବେଳେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡମିର ଜେଲେନସ୍କି ରୁଷ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କି ନାହିଁ 'ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ' ନୁଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ହୁଏତ ସେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଷ-ଅଧିକୃତ କ୍ରିମିଆକୁ ପୁନର୍ବାର ଦଖଲ କରିବା କିମ୍ବା ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।'
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରୁଥରେ କହିଛନ୍ତି, 'ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଚାହିଁଲେ ତୁରନ୍ତ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିବେ । ନଚେତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିପାରିବେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଓବାମା କ୍ରିମିଆକୁ ଫେରି ପାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ ନାଟୋରେ ଯୋଗଦେବା ବି ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ।'
ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ ବୈଠକର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ମନ୍ତବ୍ୟ
ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବୈଠକର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଅଧାରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଓବଲ ଅଫିସ ଗସ୍ତ ଥିଲା ।
ଏପରି ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା
ଏଏଫପି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, 'ଜେଲେନସ୍କି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ, ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ, ନାଟୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେୟେନ୍ ସମେତ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦେବେ।'
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ 'ଟ୍ରୁଥ'ରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆସନ୍ତାକାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ୟୁରୋପୀୟ ନେତା କେବେ ଏକାଠି ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା !!!'
୨୦୨୫, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କି
ଏଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ୨୦୨୫, ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥିଲା । ଏହି ଲାଇଭ ସୋ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମେରିକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବାକଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା-ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ ଆସିଥିଲା । ୟୁକ୍ରେନ ନେତା ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ନେଇ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା ସଦ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କୂଟନୀତିକ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି କୃତଘ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ।
ଜେଲେନସ୍କି ତାଙ୍କର ଦେଶୀୟ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ 'ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ।'
ଟ୍ରମ୍ପ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, 'ଆମେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମକୁ କୁହ ନାହିଁ।' ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ କହିଥିଲେ: 'ତୁମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ' ଏଥି ସହିତ, ଭାନ୍ସ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଆମେରିକା କିଭକୁ ଯୋଗାଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ସାମରିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ, 'ତୁମେ କ'ଣ ଥରେ ମଧ୍ୟ 'ଧନ୍ୟବାଦ' କହିଛ?' ଯେତେବେଳେ ଜେଲେନସ୍କି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ କଥା କାଟି କହିଲେ, 'ନା, ନା। ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ କଥା କହିଛ। ତୁମର ଦେଶ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି।'
ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କର ଏହି ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ପ୍ରମୁଖକାରଣ ଥିଲା ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା । ହେଲେ ଏହି ବାକଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ନେତା ସ୍ୱାକ୍ଷର ନକରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେରିକା ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ସାମରିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ଅଂଶୀଦାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଇଥିଲା ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ପୁଟିନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେବେ।
