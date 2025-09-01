ବ୍ୟାଙ୍କକ: ଅନେକ ଧର୍ମର ଦେଶ ଭାରତ । ଏଠି ଅନେକ ଦେବତା..ଅନେକ ମନ୍ଦିର । ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଏଠି ଅଗଣିତ ମନ୍ଦିର ରହିଛି । ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କଣ ଜାଣନ୍ତି ! ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରତରେ ନାହିଁ । କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ? ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଚୋଏଙ୍ଗସାଓ ପ୍ରଦେଶର ଖଲୋଙ୍ଗ୍ ଖୁଆନ୍ ଗଣେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସୁଦୃଶ୍ୟ କାଂସ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ପ୍ରସାର ହୋଇ ଆସୁଛି ସେବେଠାରୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଦେବତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ବିଶେଷ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ସଫଳତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଦେଶରେ
ଖଲୋଙ୍ଗ୍ ଖୁଆନ୍ ଗଣେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସ୍ଥାପିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 39 ମିଟର । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା । 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ 2012 କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । 854 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ 40,000 ବର୍ଗ ମିଟର ଜାଗାରେ ବିସ୍ତାରିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବାଙ୍ଗ୍ ପାକୋଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏହା ରାସ୍ତା ଏବଂ ନଦୀ ଉଭୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଏହି ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଚାଚୋଏଙ୍ଗସାଓ ଅଞ୍ଚଳ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ।
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଇତିହାସ
ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଇତିହାସକୁ ଥରେ ପରଖି ନେବା । ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପରେ ଥାଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା । ସମୟ ସହିତ ଗଣେଶ ଥାଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା,ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଏବେ ଥାଇଲଣ୍ଡର ମନ୍ଦିରରେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ଘର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଲୋକମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜନ୍ତି। ଏପରିକି ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରୀତିନୀତି ସହ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ଥାଇ ସଂସ୍କୃତିରେ କିପରି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ।
ଖଲୋଙ୍ଗ୍ ଖୁଆନ ଗଣେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ
ଖଲୋଙ୍ଗ୍ ଖୁଆନ ଗଣେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରଚିତ । ଏହି ପାର୍କ ଯେମିତି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଏଠିକା ଇତିହାସର କଥା କହିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ।
ଏଠି ରହିଛି ଆହୁରି 2ଟି ଅନନ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି
ଚାଚୋଏଙ୍ଗସାଓ ସହରକୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଭୂମି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ୱାଟ୍ ସମନ୍ ରତନରାମରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 16 ମିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବ 22 ମିଟର । ସେହିପରି ୱାଟ୍ ଫ୍ରୋଙ୍ଗ୍ ଆକାଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 49 ମିଟର । ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିଦର୍ଶନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ: 800 ମୃତ, 2500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ - AFGHANISTAN EARTHQUAKE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତିୟାନଜିନ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଭାରତର ମନ୍ତ୍ର; ‘ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତ’ - SCO SUMMIT 2025