ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଋଷ ସହିତ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଭାରତର ଅବଦାନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ।
ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ଭାରତର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ଜେଲେନ୍ସକି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। Xର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଜେଲେନ୍ସକି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି ଭାରତର ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ।"
Thank you, Prime Minister @narendramodi, for the warm greetings on Ukraine’s Independence Day. We appreciate India’s dedication to peace and dialogue. Now, as the entire world strives to end this horrible war with dignity and lasting peace, we count on India’s contribution. Every… pic.twitter.com/FtwkXUhtEH— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2025
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି" ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ, ଆମେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ଉପରେ ଭରସା କରୁ। କୂଟନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ୟୁରୋପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଣ୍ଡୋ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ ।
ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ
ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କିଥ୍ କେଲୋଗ୍ କିଭ୍ ଗସ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ଅଭାବରୁ ଶାନ୍ତି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
କେଲୋଗ୍ କହିଛନ୍ତି," ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣର ୟୁକ୍ରେନର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବ । ୟୁକ୍ରେନର ବାର୍ଷିକ ଜାତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାସ୍ତାରେ ରାଜନେତା, ବ୍ୟାପାରିକ ନେତା ଏବଂ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କେଲୋଗ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗିତରେ ରହିଛି ।
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଋଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଶିଖର ବୈଠକ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନାହିଁ । ଶୁକ୍ରବାର ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିର ନହୁଏ ତେବେ ସେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଭ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଧାର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାନ୍ତି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
