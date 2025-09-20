ETV Bharat / international

ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରମ୍ପ ଝଟକା: H1-B ଭିସା ଫି $1 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି

ଏହି ଫି ବୃଦ୍ଧି H1-B ଭିସା ଆବେଦନ ଏବଂ ନବୀକରଣ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଯାହା H1-B ଭିସାରେ ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରମ୍ପ ଝଟକା: H1-B ଭିସା ଫି $1 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି
ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରମ୍ପ ଝଟକା: H1-B ଭିସା ଫି $1 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2025 at 6:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-1B ଭିସା ଫିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଫି 1,00,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ବରୁପ ଏହା ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଥିସହ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଥ ଭାବେ $1 ନିୟୁତ "ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ" ଭିସା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। H-1B ଭିସା ଫି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ H-1B ଭିସା ଧାରକ ଭାବେ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ସେବା (USCIS) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରେ 2,07,000 ଭାରତୀୟ H-1B ଭିସା ପାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1,91,000 ଥିଲା।

ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଭାରତୀୟ IT ଷ୍ଟକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ

H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 100,000 ଡଲାରର ଏକ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ଶୁକ୍ରବାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ IT ଷ୍ଟକ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଦିନର କାରବାର ସମୟରେ Infosys ADR 3.41 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, Cognizant Technology Solutions 4.75 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ Wipro Limited 2 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। H-1B ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପ୍ରତି ବଜାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାରୁ ଏହି ବିକ୍ରୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭାରତୀୟ IT ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ-ଇଫେକ୍ଟିଭ କର୍ମଚାରୀ ମଡେଲକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।

କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ H-1B ଭିସା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଆଇଟି ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। IT ଷ୍ଟକରେ 10ରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ, ଏହା ଭାରତକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କାରଣ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରୁ ଅଧିକ କାମ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ।

ଷ୍ଟକ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଲିଗା ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ କିଛି ଷ୍ଟକରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଆମେ IT ଷ୍ଟକରେ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଆଶା କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ହ୍ରାସ 10ରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ।

ଏହାର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ ଭିସାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟମାନ ଭିସାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କିପରି ଜାରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେରିକାରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାମ ପାଇଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିନା, ବିଶେଷକରି ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବା ବାଧ୍ୟ।

ଶେଷରେ ଆମେରିକାର ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଅଧିକ କାମ ପଠାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ, ଏହା ଆମ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତି ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ ଗୋଏଲ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ଏହା ଭାରତରୁ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସେହି କାମର ଅନେକ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରବାହ ଉପରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ସରଳ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେରିକାରେ ଜୀବନଯାପନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି ତାହା ଡଲାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ ନୁହେଁ।

ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ, ଅନେକ ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାରତକୁ ଫେରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଆଉଟସୋର୍ସ କରୁଥିବାରୁ, ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।

H-1B ଭିସା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ:

H-1B ଭିସା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାବଦ $215, ବେଶ୍ ଫାଇଲିଂ ବାବଦ $460, ଠକେଇ ବିରୋଧୀ ବାବଦ $500 ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଫି $4,000 ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଆକାର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ।

ତେଣୁ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଫି ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ବାହାରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।

1990 ମସିହାରେ H-1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ Amazon 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ H-1B ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ତା’ପରେ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ରହିଛି। USCIS ଅନୁଯାୟୀ, ଭୌଗୋଳିକ ଭାବେ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ H-1B କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି।

ଟ୍ରମ୍ପ "ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ" ଭିସା

ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆମେରିକା ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଥ ସହିତ "ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ" ଭିସା ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। "ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ" ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ $1 ନିୟୁତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ହେଲେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $2 ନିୟୁତ ରହିବ।

ସେହିପରି "ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାର୍ଡ", $5 ନିୟୁତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ-ଆମେରିକୀୟ ଆୟ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ଟିକସ ଦେବା ବିନା ଆମେରିକାରେ 270 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନିବେଶକ ଭିସାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଫେବୃଆରୀରେ $5 ନିୟୁତ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ- ଯାହା ଏବେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାର୍ଡ। ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏବେ ୱେଟିଂ ତାଲିକାରେ ରହି ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଦ ହେବନି TikTok; ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର; କହିଲେ 'ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପେଶାଲ, ମୋଦି ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ'

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP ADMINISTRATIONWHAT IS H1B VISAH1B VISA NEWSAMERICA VISA FEESH1B VISA FEES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.