2026ରେ G-20 ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବ ଆମେରିକା; କେତେ ଲାଭରେ ରହିବେ ଟ୍ରମ୍ପ ?

ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା G-20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ ଆମେରିକା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନାଦେଇ କହିଛନ୍ତି G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ଳୋରିଡାର ଡୋରଲ ସ୍ଥିତ ଗଲ୍ଫକ୍ଲବରେ କରାଯିବ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 6:10 PM IST

ୱାଶିଟନ:ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା G-20 ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ ଆମେରିକା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ଳୋରିଡାର ଡୋରଲ ସ୍ଥିତ ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବରେ କରାଯିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି, G-20 ପରି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀ଼ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ନାହିଁ ।

ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟର୍ମରେ, ଏକ ପୃଥକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଖର ଆୟୋଜନ ଏଠାରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲ ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ଡିସେମ୍ବରରେ ହେବ । ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ଲୋରିଡାର ସବୁ ହୋଟେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଡୋରଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହରରେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । '

2009ରେ ପିଟ୍ସବର୍ଗରେ G-20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆମେରିକା ଆଉ କେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆୟୋଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗାମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତାଙ୍କ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜାଗା, ସୁନ୍ଦର ଜାଗା । ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର । ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନୁ ।' ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳ ହେଉ ।'

ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଶୁକ୍ରବାର G-20 ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମିଆମିର ମେୟର ଫ୍ରାନ୍ସେସ ସୁଆରେଜ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଆମକୁ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ଛିଡା କରି ଦେଇଛି ।' ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ତୁମର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ଆଣିଦେବ ।'

ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G-20ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି JD ଭେନ୍ସଙ୍କୁ ପଠାଇବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।

TAGGED:

FLORIDA GOLF CLUBG20 SUMMITDONALD TRUMPG20G20 SUMMIT 2026

