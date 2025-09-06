ETV Bharat / international

ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର; କହିଲେ 'ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ପେଶାଲ, ମୋଦି ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ'

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ରହିବୁ । ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ପରେ ଆସିଲା ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump
Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read

ୱାଶିଂଟନ: ତୁହାକୁ ତୁହା ଟାରିଫ ମାଡ ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଡ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଓ୍ବାସିଂଟନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ 'ଅତି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହାସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଚୀନ ପାଖରେ ହରାଇଛୁ ।

ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANIର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ 'ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ?' ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବି । ମୁଁ ସର୍ବଦା (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ) ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରହିବି । ସେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ।

TRUMP MODI FRIENDSHIP
TRUMP MODI FRIENDSHIP (IANS)

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ଦିନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 'ବନ୍ଧୁତା' ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ । ଋଷଠୁ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହା ପରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

"ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି । ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଛି । ଆମେରିକା, ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ସହଯୋଗୀ," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 'X'ରେ ଏହା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

"ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ରହିବି, ସେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ...ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ.." । "ଭାରତକୁ ହରାଇବା" ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବା ପରେ ଏହା କହିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ, ସେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ଆମେ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ANALYSIS: ଟ୍ରମ୍ପ ଲୀଳା! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ

"ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତ ଋଷଠୁ ଏତେ ତେଲ କିଣୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଛି । ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛୁ, 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ," ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ।

ଗତକାଲି ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକାଠି ହେଉ !" ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ନେତା ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMPPRIME MINISTER NARENDRA MODIUS TARIFFS ON INDIAINDIA US TIESTRUMP MODI FRIENDSHIP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.