ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିଲା; ଏବେ ବି ଗାଜାରେ ଜାରି ରହିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା
7 ଅକ୍ଟୋବର, 2023ରେ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି 1,200 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। 251 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
Published : October 7, 2025 at 11:14 PM IST
ୱାଶିଂଟନ୍: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏହି ଦିନ, ହମାସ ପ୍ରାୟ ୧୨୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସଂଗୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ତଥାପି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ମୃତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ସେବା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନୀତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସରକାର ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ନାଗରିକ, ହମାସ ପ୍ରତି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଦାୟୀ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଗାଜାରେ ବ୍ୟାପକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସହର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଗାଜାରୁ ପାଲେଷ୍ଟେନୀୟମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ:
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହମାସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ହଜାର ହଜାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଠାତ୍ ରକେଟ ମାଡ଼ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସାମରିକ ଘାଟି, କୃଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଏକ ଖୋଲା କନସର୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 1,200 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ଅନ୍ୟ 251 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗାଜା ଭିତରେ 48 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି।
ହମାସ କହିଛି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲେ ହିଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନ ଆସିବା ଏବଂ ହମାସକୁ ନିରସ୍ତ୍ର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅନେକ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇରାନ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେବାନନର ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ଭାରୀ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଆମେରିକା ଇରାନର ସାମରିକ ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଇରାନୀ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ଗାଜାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଲେବାନନ୍ ଏବଂ ସିରିଆର କିଛି ଅଂଶକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇ ଏହାର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ:
ରେ'ଇମର ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏକ ନୋଭା ସଂଗୀତ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ 400 ଇସ୍ରାଏଲୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅପହୃତ ଏବଂ ସହିଦଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଇସ୍ରାଏଲୀ ପତାକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅତି କମରେ 21.7 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସାମରିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 7, 2023ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ, ଯାହା ସଂଘର୍ଷକୁ ଉସୁକାଇ ଥିଲା।
ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ - ଯେତେବେଳେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ - ଇସ୍ରାଏଲକୁ 17.9 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 3.8 ବିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ସାମରିକ ସହାୟତାର କିଛି ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏହା କୁହାଯାଇଛି।
ୱାଶିଂଟନ୍ ସ୍ଥିତ କ୍ୱିନ୍ସି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ରେସପନ୍ସିବଲ୍ ଷ୍ଟେଟକ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ମିଶି ସେହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍ଥାକୁ କିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି, ସଂଗଠନ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି।
