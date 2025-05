ETV Bharat / international

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଲସ୍କର-ଇ- ତୋଇବା ଛାୟା ସଂଗଠନ ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (TRF)କୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଦଳ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର 1267 ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କମିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ପହଲଗାମରେ TRF ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 26 ସାଧାରଣ ନାଗିରକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । TRF କୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଇ- ତୋଇବା (LeT) ର ଏକ ଛାୟା ସଂଗଠନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: TRFକୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ TRF ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା: ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ଯେପରିକି ଜାତିସଂଘର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (UNOCT) ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (CTED) ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଦଳ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ନରସଂହାରରେ TRFର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତିସଂଘ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ରାଜନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କି ? - RAJNATH ON PAKISTAN NUCLEAR WEAPONS ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଟିଆରଏଫ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଭାରତକୁ TRFକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପରସେନ ସିନ୍ଦୂର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଛି । ମେ 7 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପିଓକେରେ 9 ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳକୁ ମିସାଇଲ ମାଡ କରି ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅପରେସନରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

