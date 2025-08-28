ETV Bharat / international

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାଭାରୋଙ୍କ ଦାବି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ "ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ" - PETER NAVARRO ON TRUMP TARIFF

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାଭାରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବା ମାତ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।

White House trade counselor Peter Navarro speaks with reporters at the White House, Thursday, Aug. 21, 2025, in Washington.
White House trade counselor Peter Navarro speaks with reporters at the White House, Thursday, Aug. 21, 2025, in Washington. (AP)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର୍ ନାଭାରୋ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିବାଦ "ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ" ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ଏହି ବିବାଦକୁ "ଇନ୍ଧନ" ଦେଉଛି। ନାଭାରୋ ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ "କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି।"

ବୁଧବାର ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଟେଲିଭିଜନର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାରକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାପାରର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ଭାରତକୁ ତେଲ ବିକ୍ରୟ କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ "ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଣ୍ଠି" ଏବଂ "ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା" ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।

ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନାଭାରୋ କହିଥିଲେ, "ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସରଳ; ଯଦି ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ କାଲି ଏହାକୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ନେତା। ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କରୁଛୁ? ଯଦି ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ।"

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକୀୟ କରଦାତାମାନେ ଟଙ୍କା ହରାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେରିକାକୁ "ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ" ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡିବ।

"ସେମାନେ (ଭାରତ) କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ରିହାତି ହାରରେ କିଣେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନର୍ସ, ରୁଷୀୟ ରିଫାଇନର୍ସଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀତାରେ, ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପ୍ରିମିୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ରୁଷ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ତାହାର ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ୟୁକ୍ରେନୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆମ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ଆସି କୁହେ, 'ଆମକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ।' ତେଣୁ ଭାରତ ଯାହା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି... କରଦାତାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା ଆଂଶିକ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇ ଯାଏ।"

ଏହା ଉପରେ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଯେ, ନାଭାରୋ ପୁଟିନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କହୁଥିଲେ କି, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ: "ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥ କହୁଛି।"

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକଳ୍ପକୁ ହଟାଇ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିଜର କବଜା ହରାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନାଭାରୋ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ "ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ଯାହା ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି।"

"ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ କୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବାରୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କାଲି ଏପରି କର, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଯିବ," ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଏବେ ବି ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା "ପାଗଳାମି"।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। "ତେଣୁ ମୋଦି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 1,50,000 ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବୋମା କିଣିପାରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ନାଭାରୋ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଏହା ବିବ୍ରତକର ଲାଗୁଛି ଯେ, "ଭାରତୀୟମାନେ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଅହଂକାରୀ"। "ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, 'ଆମର ଅନେକ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଚାହିଁବୁ ତେଲ କିଣିପାରିବୁ।" "ଭାରତ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କର।" ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କର... ତୁମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଉଛ। ଚୀନ୍, ତୁମେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛ। ସେମାନେ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହଁନ୍ତି।"

ନାଭାରୋଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ରୁଷିଆ ତେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବୁଧବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଶୁଳ୍କର ପରିମାଣ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ନେଇଛି।

