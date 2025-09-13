ETV Bharat / international

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଋଷ, କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ

ଋଷର କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 10:43 AM IST

Tsunami Warning Russian coast, ମସ୍କୋ: ଋଷରେ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ । ଥରିଲା କାମଚାଟକା ଅଞ୍ଚଳ, ସୁନାମି ଆଶଙ୍କା । ଆଜି (ଶନିବାର) ଋଷର କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ 7.4 ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି,ଏନେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ କାମଚାଟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ।

କାମଚାଟକାରେ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ:

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, କାମଚାଟକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଋଷର ପେଟ୍ରୋପାଭଲୋଭସ୍କ-କାମଚାଟସ୍କି ସହରରୁ ୧୧୧ କିଲୋମିଟର (୬୯ ମାଇଲ) ପୂର୍ବରେ ୩୯.୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ, ଋଷ ଉପକୂଳରେ ଏକ ମିଟର (୩.୩ ଫୁଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ "ବିପଜ୍ଜନକ" ସୁନାମି ବା ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଜାପାନ, ହାୱାଇ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ଜୁଆର ଦେଖାଯାଇପାରେ । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଭୂକମ୍ପ:

ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାମଚାଟକା ଉପଦ୍ୱୀପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚାରି ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ହାୱାଇରୁ ଜାପାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ୨୦୧୧ ମସିହା ପରେ ୮.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ୯.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା ​​ଯାହା ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ଇଟିଭି ଭାରତ

