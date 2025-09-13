ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଋଷ, କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ
ଋଷର କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ 7.4 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ।
Tsunami Warning Russian coast, ମସ୍କୋ: ଋଷରେ ପୁଣି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ । ଥରିଲା କାମଚାଟକା ଅଞ୍ଚଳ, ସୁନାମି ଆଶଙ୍କା । ଆଜି (ଶନିବାର) ଋଷର କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ 7.4 ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି,ଏନେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ କାମଚାଟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର ।
କାମଚାଟକାରେ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS) ଅନୁଯାୟୀ, କାମଚାଟକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଋଷର ପେଟ୍ରୋପାଭଲୋଭସ୍କ-କାମଚାଟସ୍କି ସହରରୁ ୧୧୧ କିଲୋମିଟର (୬୯ ମାଇଲ) ପୂର୍ବରେ ୩୯.୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ, ଋଷ ଉପକୂଳରେ ଏକ ମିଟର (୩.୩ ଫୁଟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ "ବିପଜ୍ଜନକ" ସୁନାମି ବା ଜୁଆର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଜାପାନ, ହାୱାଇ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ଜୁଆର ଦେଖାଯାଇପାରେ । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଭୂକମ୍ପ:
ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାମଚାଟକା ଉପଦ୍ୱୀପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚାରି ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ହାୱାଇରୁ ଜାପାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ୨୦୧୧ ମସିହା ପରେ ୮.୮ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାପାନରେ ୯.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା ଯାହା ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
