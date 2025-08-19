ETV Bharat / international

ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କି ଆଲୋଚନା ଶେଷ; ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଆଶା ବଢିଲା - TRUMP ZELENSKYY MEETING

ଟ୍ରମ୍ପ୍-ଜେଲନସ୍କି ଭେଟାଭେଟି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଜେଲେନସ୍କି-ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଶା ସଂଚାରିତ ହୋଇଛି ।

TRUMP ZELENSKYY MEETING
TRUMP ZELENSKYY MEETING (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2025 at 10:51 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡୋମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ୍-ଜେଲନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ୟୁକ୍ରେନବାସୀଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ।

ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲନ୍‌ସ୍କି ବୈଠକ-

ୱାଶିଂଟନ ହ୍ବାଇଟ୍‌ ହାଉସ୍‌ରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌-ଜେଲନ୍‌ସ୍କି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍‌ ଚାଲେ ତାହେଲେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ । ୟୁକ୍ରେନବାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲେଣି । ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈଠକ ପରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଅପଡେଟ୍-

ୱାଶିଂଟନରେ ଟ୍ରମ୍ପ-ଜେଲେନସ୍କି ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁନିଟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ପୁଟିନ-ଜେଲେନସ୍କି ବୈଠକ । ଏହାପରେ ହେବ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଗତକାଲି ୱାଶିଂଟନରେ ମାରାଥନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ।

ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର-ପୁଟିନ୍‌-ଜେଲେନ୍‌ସ୍କି-ମିଟିଂ !

ୱାଶିଂଟନରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍‌ଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ।

ପ୍ରାୟ 6ମାସ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ୍‌ରେ 2ୟ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତିକ୍ତତାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନେତା ତଥା ଜର୍ମାନୀ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରିଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ, ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୈର ଷ୍ଟାର୍ମର ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି, ନାଟୋ ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟେ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଷ୍ଟୁବ୍‌, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ କମିସନ ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭୋନ ଡେର ଲେୟେନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ଜେଲେନସ୍କି ରବିବାର ରାତିରେ ୱାଶିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜେଲେନସ୍କି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଜେଲେନସ୍କି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ । ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ । ମାତ୍ର ରୁ​‌ଷ୍‌ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ।

ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଆମେରିକା, ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ।

ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ।"

ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବୈଠକ ପରେ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା । ଉଭୟ ବୈଠକ କେବେ ହେବ ତାହା ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ବୈଠକ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା । ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଆମେରିକା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

ସୋମବାର ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସକି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁରୋପୀୟ ନେତା ଏବଂ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ସହିତ ରହିବା ଏକ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଅନେକ ଦିଗରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ଆଲାସ୍କାରେ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ । ଏହି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯେକୌଣସି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ମାସାଧିକ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ, ଜେଲେନସ୍କି ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାଠାରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ନଥିଲା ।

