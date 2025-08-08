Essay Contest 2025

ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ନେଇ ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ୍; କହିଲେ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବାରେ ଭାରତ ଚୀନର ନିକଟତର - TRUMP TARIFF

ଆମେରିକା କେବଳ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷୀୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ କ୍ରେତାମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।

President Donald Trump speaks while making an announcement about Apple with Apple CEO Tim Cook in the Oval Office on Wednesday
President Donald Trump speaks while making an announcement about Apple with Apple CEO Tim Cook in the Oval Office on Wednesday (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2025 at 8:51 PM IST

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର "ବହୁତ ନିକଟତର" ଏବଂ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଦେବ। ଏପରିକି ସେ ଭାରତକୁ ସୂଚିତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, "ତୁମେ ଅନେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ"।

".... ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣ, ଆମେ ତେଲ ଉପରେ ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛୁ। ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ; ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚୀନର ବହୁତ ନିକଟତର," ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ ଓଭାଲ ଅଫିସରେ କହିଥିଲେ।

ବୁଧବାର ସକାଳେ ଟ୍ରମ୍ପ "ରୁଷିଆନ ଫେଡେରେସନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା" ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଶୁଳ୍କକୁ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଯାହା ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 7ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଓ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ 21 ଦିନ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ 27 ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଆପଲର ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମହାରଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ, ଏହା ଆଗାମୀ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାରେ 600 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ। ଯେଉଁଠି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା।

ଯଦି ସେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ’ଣ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହା ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି।"

ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି।" ତେବେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାରତକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ, "କେବଳ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି.... ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ଏତେ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ।"

ଆମେରିକା କେବଳ ରୁଷୀୟ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଚୀନ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଅନ୍ୟ କ୍ରେତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ଉପରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଉପରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ, ଯାହାକି ଭାରତର 50 ପ୍ରତିଶତ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍।

ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଏହାର କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମାନ ଯୋଜନା ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କହିଥିଲେ, "ହୋଇପାରେ, ହୋଇପାରେ। ଆମେ କିପରି କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହୋଇପାରେ।"

ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ଭାରତ ସହିତ କରିଛୁ। ଆମେ ଏହା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ସହିତ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୀନ୍ ହୋଇପାରେ।"

Indian Prime Minister Narendra Modi with Trump during a news conference in the East Room of the White House in Washington on February 13, 2025.
Indian Prime Minister Narendra Modi with Trump during a news conference in the East Room of the White House in Washington on February 13, 2025. (AP)

"ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ"- କହିଲା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ବାଛୁଛି। ଏପରି ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।

"ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଆମଦାନୀ ବଜାର କାରକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଭାରତର 1.4 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ସାମଗ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି MEA ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରୁଷରୁ ଭାରତର ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।

"ଆମେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛୁ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଚିତ, ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅଯୌକ୍ତିକ। ଭାରତ ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ," ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଖୋଦ୍ ଆମେରିକା ସାଂସଦଙ୍କ ସମାଲୋଚନା

ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କେବଳ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେରିକୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରେଗୋରୀ ମିରକ୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ "ଗଭୀର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ" ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁକିଛି ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିରକ୍ସି ଜଣେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ଏବଂ ସେ "ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ଡେମ୍ସ"ର ରାଙ୍କିଂ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ।

ମିରକ୍ସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ" ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସବୁ "ଶୁଳ୍କ କ୍ରୋଧ" ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅନୁସାରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ।" ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୁଳ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

ଏପରିକି ଟ୍ରମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୋଟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା ଯେ, ସେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ହିଁ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ।

Indian Prime Minister Narendra Modi hugs Trump during a news conference in the East Room of the White House in Washington on February 13, 2025.
Indian Prime Minister Narendra Modi hugs Trump during a news conference in the East Room of the White House in Washington on February 13, 2025. (AP)

ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଲ୍ ମ୍ୟାସନ୍ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତା ଏବଂ ଚତୁର ରଣନୀତିକାର ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୂଟନୀତିଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ ବନ୍ଧୁତା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି।

"ଏହା କେବଳ ହାତ ମିଳାଇବା ଏବଂ ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେବା ନୁହେଁ - ଏହା ମନର ଏକ ସମନ୍ୱୟ। ଉଭୟ ବୁଝନ୍ତି ଯେ, ନେତୃତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡ଼ାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା," ବୋଲି ମ୍ୟାସନ୍ କହିଛନ୍ତି।

"ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ମଞ୍ଚରେ, ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ନୀରବ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବାର ଏକ ସମାନ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏପରି ଦୁଇ ନେତା," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

"ସେମାନଙ୍କର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀତା କେବଳ ସୁବିଧାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଭୂରାଜନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱରେ, ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି କେବଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଫଳାଫଳକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଆକାର ଦେବ," ବୋଲି ମ୍ୟାସନ୍ କହିଛନ୍ତି।

