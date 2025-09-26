ପୁଣି ଏକ ଟାରିଫ ବୋମା ପକେଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ଔଷଧ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ 100% ଶୁଳ୍କ
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଛାଟ । ଔଷଧ ଉପରେ ଲଗେଇଲେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ।
Published : September 26, 2025 at 11:41 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ପୁଣି ଏକ ଟାରିଫ ବୋମା ପକାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ବିଦେଶୀ ଔଷଧ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିବାବେଳେ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ବାଥରୁମରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଭାରୀ ଟ୍ରକ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶୁଳ୍କ 2025 ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ରୁଥରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଣ୍ତ ଔଷଧ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଯଦି ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ୟୁନିଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଶୁଳ୍କରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକସରୁ ଛାଡ ମିଳିବ ।'
US President Donald Trump posts on Truth Social, " starting october 1st, 2025, we will be imposing a 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product, unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in america. “is building” will be defined as,… pic.twitter.com/73xFE0otbK— ANI (@ANI) September 25, 2025
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ରୁଥରେ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସରକାର 2025 ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରୁ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ, ବାଥରୁମରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ସେ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକାରେ ବାହାର ଦେଶର ସାମଗ୍ରୀର ଭିଡ ଅଧିକ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏହା ଏକ ଖରାପ ପରମ୍ପରା । ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏପରି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ଟାରିଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ଦେଶର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରି ଟ୍ରକ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଟସ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗା ଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି । ଆମେରିକାରେ ଏବେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ବଢି ଯାଇଛି ।
କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ ଆମ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ରୋକିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏବୋ ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅଧିକ ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ମୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି,' ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ H-1B ଭିସା ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ଗଣିବେ ଲକ୍ଷେ ଡଲାର