TRUMP PUTIN ALASKA SUMMIT ଆଲାସ୍କା : ଆଲାସ୍କାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ୱାନ ଟୁ ୱାନ ଆଲୋଚନା । ପ୍ରଥମେ ଜଏଣ୍ଟ ବେସ୍ ଏଲମେନଡୋର୍ଫ-ରିଚାର୍ଡସନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଲାସ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଥିଲା 11:09 AM । ଦୁହେଁ କର ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଫଟୋ ସେସନ।
କାହିଁକି ଏମିତି କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ୱାଶିଂଟନରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 'ଯଦି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଯୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ । '
2022 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 24ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଋଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ । ରୁଷ ଦ୍ବାରା ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ପୂରିଥିବା ବେଳେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମେରିକାର ଆଲାସ୍କାରେ ପୁଟିନ। ଏହାପରେ ପୁଟିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 2007 ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ, ଜଣେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜଣେ ରୁଷ ନେତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଦିଗ ନୁହେଁ ବରଂ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ।
ପୁଟିନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେକୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣର ଅବରୋଧ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ଗତିବିଧି ପ୍ରୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେଲେନ୍ସକି ଯୋଗଦେବେ, ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।
ଆଲାସ୍କା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେଡିଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଆଙ୍କୋରେଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟିରେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ "ପ୍ରକୃତରେ ଭାବପ୍ରବଣ ବୈଠକ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ପରୋକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଯଦି ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରୁଷ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ"।
'ଆମେରିକା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ'
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବରାକ ଓବାମା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜର୍ଜିଆରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ଅଧିକାରୀ ଇଆନ୍ କେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସେ ଏଥିରୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି । ଯାହା କିଛି ହେବ ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ।'
ଆଲାସ୍କାରେ କାହିଁକି ବୈଠକ?
ଆଲାସ୍କା ସମିଟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଲାସ୍କାରେ ଋଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭେଟିଛନ୍ତି । ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷ ପ୍ରଥମେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ କିମ୍ବା ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଯାହାକୁ କ୍ରେମଲିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲେ ଜେଲେନସ୍କି
ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି । ଆଲାସ୍କା ଆଲୋଚନାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲେନସ୍କି ସେସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଥିଲେ , ସେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ରୁଷ -ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ଭାରତର 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜେଲେନସ୍କି । ଏହାସହ ଭାରତ-ୟୁକ୍ରେନ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସଂପର୍କ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ଯରେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ବୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି।
ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶ ଭୋଗିବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ମାଡ଼; କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୁଚିତ କହିଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ -
ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: କହିଲେ, "ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତଳକୁ ନେଇ ପାରିବେ"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ନେଇ ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ୍; କହିଲେ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବାରେ ଭାରତ ଚୀନର ନିକଟତର