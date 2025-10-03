ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସଟଡାଉନ: 200ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବିକ୍ଷୋଭ, Eiffel Tower ବନ୍ଦ
ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା ଓ ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସଡ଼କରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ।
Published : October 3, 2025 at 3:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ । ଏଫିଲ ଟାୱାର(Eiffel Tower) ହେଲା ବନ୍ଦ । ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା ଓ ଧନୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସଡ଼କରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ । 200ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସବାସୀ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ।
ସରକାର ଚିନ୍ତିତ:
ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପ୍ରମୁଖ ୟୁନିଅନମାନେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ରାଜନୈତିକସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଲୋକାର୍ଣ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରହିଛି, ଯେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ବଜେଟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଉ । ଏଥିରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତଥା ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ୟୁନିଅନ ଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବଜେଟକୁ ଆପଣେଇଲେ କମ୍ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମବର୍ଗଙ୍କ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଗତମାସରେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଗତମାସରେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଲୋକାର୍ଣ୍ଣୁ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବଜେଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଉଛି । ଏହା ପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସିଜିଟି ୟୁନିଅନର ମୁଖ୍ୟ ସୈଫି ବିନେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସରକାର କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ବିନା ତିନି ଦିନ ଧରି ଧର୍ମଘଟ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ଆକ୍ରୋଶକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ପ୍ୟାରିସ ବାହାରେ 85,000 ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ:
ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ୟାରିସ୍ ବାହାରେ ଦିନ ଦ୍ବିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 85,000 ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇସ୍ପିଡ଼ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ୟାରିସରେ ମେଟ୍ରୋ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଗତମାସରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଚଳିତମାସରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ପ୍ୟାରିସ ସମେତ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ 5,00,000 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ୟୁନିଅନ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମଘଟ ଡ଼ାକରାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମଘଟକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।