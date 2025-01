ETV Bharat / international

ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ: ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ - JAISHANKAR TALK WITH MARCO RUBIO

India's External Affairs Minister S Jaishankar with US Secretary of State Marco Rubio (left) and National Security Advisor Mike Waltz ( X@DrSJaishankar )