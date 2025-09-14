ରାଜପକ୍ଷେ, ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ଓଲି ତିନିହେଁ ଥିଲେ ପାଶ୍ଚତ୍ୟ ବିରୋଧୀ; ଚୀନ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବଢାଉଥିଲେ , ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା କ୍ଷମତା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ତିତି । ତିନିଦେଶରେ ସମାନ ଜିିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏ ତିନି ନେତା ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିରୋଧୀ, ତିନିଜଣ ଭୋଗିଥିଲେ ସମାନ ଦଶା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ Gen-Z ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଜଣାଯାଇଛି, 2022 ଜୁଲାଇରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଲାଗିଥିଲା । 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ନେପାଳରେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ।
ତିିନି ଦେଶରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ସାମାଜିକ ସ୍ତରକୁ ଆସି ନ ଥିଲା ଏବଂ ଅରାଜକତା ତଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ରୂପ ନେଇନଥିଲା ସେତେଦିନ ଯାଏ ତିନି ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା ପୋଲିସ କେହି ଏହାର ସୁରାକ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ଏସବୁ ବିଦ୍ରୋହର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଚୀନ ଟିକଟିିକ ପରି ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସକାର୍ଡ, ଭାଇବର, ଫେସବୁକ ପରି ଆମେରିକା ଆପ । ଏସବୁର ପରିଚାଳନା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ରୁଷ, ଚୀନ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଭାଗରେ ଥିବା କେହି ଅଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ।
ଚୀନ ହାତର କାଠକଣ୍ଢେଇ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ
ତିନିଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ରଜପକ୍ଷେ, ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ଓଲି ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିରୋଧୀ । ନିଜ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଚୀନର ହାତର କ୍ରୀଡନକ ସାଜିଥିଲେ । ରାଜପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହାମ୍ବନଟୋଟା ବନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରକାର ଚୀନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଶେଖ୍ ହାସିନା ଚିଟାଗଙ୍ଗ ଏବଂ ମୋଙ୍ଗଲା ବନ୍ଦରକୁ ଚୀନକୁ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନେପାଳରେ ଓଲିଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା ।
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଲା, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କ୍ଷମତାରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବାର ମାତ୍ର ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଲି ବେଜିଂ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସାମରିକ ପରେଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଓଲିଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେ ଏତେବଡ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ମାଡି ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଚୀନ୍ ନେତାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଭାସ ମିଳି ନ ଥିଲା।
ଦେଶର କୁଶାସନ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ
ନେପାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା କୁଶାସନ । ଏଠାରେ ଯୁବ ବେକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ OTT ନାଟକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ତିନୋଟି ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ନୀତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମିଆଁମାର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ଯଦି ସେନାମୁଖ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତି ବିପଦର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଢଦସ୍ତରେ ଦମନ କରି ନ ଥାନ୍ତେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ନେପାଳ ପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାନ୍ତା । ହେଲେ ନେପାଳରେ ସେପରି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସେନା ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
