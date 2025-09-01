ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୬.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ; ୨୫୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୫୦୦ ଆହତ ସୂଚନା

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.0 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନାଙ୍ଗରହାର ପ୍ରଦେଶର ଜଲାଲାବାଦ ନିକଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀରତା 8 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଏହା ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି 11:47ରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।
EQ of M: 6.3, On: 01/09/2025 00:47:41 IST, Lat: 34.50 N, Long: 70.81 E, Depth: 160 Km, Location: Afghanistan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 31, 2025
ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ନଅ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଫାଗାନିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆନାଡୋଲୁ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ, 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 500 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କୁନାର ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
#BREAKING Over 250 killed, 500 injured in Sunday night earthquake in Afghanistan's eastern Kunar province: Information Ministry tells Anadolu pic.twitter.com/yLNy3sJAOI— Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2025
ପୂର୍ବରୁ, ନାଙ୍ଗରହାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖପାତ୍ର ନକିବୁଲ୍ଲା ରହିମି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେହି ପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ତୀବ୍ରତା 4.5 ଏବଂ ଗଭୀରତା 10 କିଲୋମିଟର ଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର 7, 2023ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.3 ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପ୍ରବଳ ଆଫ୍ଟରସମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ସରକାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଭୁମିକମ୍ପରେ ଅତି କମରେ 4,000 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଜାତିସଂଘ ପ୍ରାୟ 1,500 ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ମୃତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା।
