ବେଜିଂ: ‘ବନ୍ଧୁ ହେବା...ଭଲ ପଡୋଶୀ ହେବା.. ଡ୍ରାଗନ(ଚୀନ) ଓ ହାତୀ(ଭାରତ) ଏକାଠି ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ଜିନପିଙ୍ଗ । ଚୀନର ତିଆନଜିନ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଙ୍ଗଠନ(SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ । ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ 2 ଦିନିଆ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ତେବେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
ମୋଦି-ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବୈଠକ:
SCO ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ରବିବାର) ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି. ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ, ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି, କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ, ଏମିତି କହିଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଜିନପିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ କି, ‘ବନ୍ଧୁତା କରିବା, ଭଲ ପଡୋଶୀ ହେବା, ଡ୍ରାଗନ(ଚୀନ) ଓ ହାତୀ(ଭାରତ)କୁ ଏକାଠି ଆସିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।’
ଭାରତ-ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା କଥା ଉଠାଇଲେ ମୋଦି:
ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର-ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା । ବୈଠକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି, କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଓ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କହିଥିଲେ ।
ସମ୍ମାନ-ବିଶ୍ବାସ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବ ସମ୍ପର୍କ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, ‘ଦୁଇ ଦେଶର 2.8 ଆରବ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ଆମ ସହଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି । ଯାହାକି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ପରସ୍ପର ବିଶ୍ବାସ, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଧାର ଉପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ ।’
China’s Indian community accorded a very special welcome in Tianjin. Here are some glimpses. pic.twitter.com/PzAV517ewF— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ:
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ‘ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରି ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଆପଣ(ମୋଦି)ଙ୍କୁ ଏସସିଓ ସମିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାଜାନରେ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।
7 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନରେ ମୋଦି:
ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । 2018ରେ କିଙ୍ଗଦାଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି 2 ଦିନିଆ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଶଂଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ ଭାରତର ରଣନୀତି:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଚୀନ-ଋଷର ବୈଠକ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ବର ନଜର ରହିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି(ରବିବାର) ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ତେବେ ଋଷରୁ ତୈଳ କିଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ANALYSIS: ଟ୍ରମ୍ପ ଲୀଳା! ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଶୁଳ୍କ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ
OPINION: ବେଜିଂର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥନ
Opinion: ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ କି ?
ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଙ୍ଗଠନ(SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ:
ଚୀନର ତିଆନଜିନ ସହରରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଙ୍ଗଠନ(SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ । ଯାହାକି ଆଜି(ଅଗଷ୍ଟ 31) ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଦୁଇଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନେତା ଓ 10ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।