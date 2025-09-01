ତିଆନଜିନ୍: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନର ତିଆନଜିନଠାରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin travel in the same car to the destination of their bilateral meeting in Tianjin, China. pic.twitter.com/YczNd18Jr3— ANI (@ANI) September 1, 2025
X ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନଦାୟକ ।"
ଏହି ବିକାଶ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମସ୍କୋରୁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ପାଇଁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
" the declaration echoes the theme of "one earth, one family and one future". member states welcomed the results of the 5th sco startup forum (new delhi, 3-5 april 2025) in deepening cooperation in the field of scientific and technical achievements and innovations. member states… https://t.co/4CUHKqnP4m— ANI (@ANI) September 1, 2025
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାରତକୁ ତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ "କ୍ରେମଲିନ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡ୍ରୋମେଟ୍" ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତିଆନଜିନରେ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । SCOକୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
Tianjin Declaration of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO)— ANI (@ANI) September 1, 2025
" the member states strongly condemned the terrorist attack in pahalgam on 22 april 2025. they expressed their deepest sympathy and condolences to the families of the dead and the… pic.twitter.com/Wz6xyZDXjm
ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛି ଯେ ଦୃଢ଼ ସଂଯୋଗୀକରଣ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖି, ଆମେ ଚବାହାର ବନ୍ଦର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ପରିବହନ କରିଡର ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ । ଏହା ଆମକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2023ରେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଶକ୍ତିର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ନବସୃଜନ, ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଐତିହ୍ୟ ଭାରତ ଆଣିଥିବା ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା SCOର ପରିସରକୁ ସରକାର ବାହାରେ ବିସ୍ତାର କରିବା।" ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି , SCO ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ନୂତନ ୟୁରେସିଆନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ପୁରୁଣା ୟୁରୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ୟୁରୋ-ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମଡେଲକୁ ବଦଳାଇବ।
Sharing my remarks during the SCO Summit in Tianjin. https://t.co/nfrigReW8M— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "SCO ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ନିରନ୍ତର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । SCO ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମାଧାନରେ ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। SCO ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବିକାଶର ଗତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।"
ଏହା ସହିତ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନରୁ SCOର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦର 25ତମ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ସଠିକ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ମାନସିକତାର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ, ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରୋକିବା ଉଚିତ।"
SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2025 ବିଶ୍ୱ ଶାସନରେ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାରବାର ଧମକ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି।
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin in Tianjin, China.— ANI (@ANI) September 1, 2025
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/zmNI9iiYDH
