ସୀମାରେ ସ୍ଥିତି ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ! ଡୋଭାଲଙ୍କ ପରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ - PM MODI MEETS WANG YI

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା 31ରେ SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ 2018 ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ହେବ ।

Published : August 20, 2025 at 8:32 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଧିରେ ଧିରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ।

ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ କାଜାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ପରଠାରୁ, ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ ପରସ୍ପରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତି କରିଛି ।" ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ୱାଙ୍ଗ ୟି SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମେଦିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ତିଆନଜିନରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର, ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ।"

ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ, ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା (NSA) ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଡୋଭାଲ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମା ବିବାଦର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ପୁନଃ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ବିବାଦ କିଭଳି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ-

ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ 31 ରେ SCO ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ । ୨୦୧୮ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ ହେବ । ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷ ରୁଷର କାଜାନରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, "ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧାର ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ଗଠନମୂଳକ ହେବ।"

