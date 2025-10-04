ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଆସିବେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ମୋଦି-ଷ୍ଟାର୍ମର ସାକ୍ଷାତ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର ଅକ୍ଟୋବର 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ କରିବେ।
Published : October 4, 2025 at 10:58 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ "ଭିଜନ 2035" ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଷ୍ଟାର୍ମର ଅକ୍ଟୋବର 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମର "ଭିଜନ 2035" ସହିତ ଭାରତ-ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। "ଭିଜନ 2035" ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜନ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିତ 10-ବର୍ଷୀୟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (CETA)ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଭାରତ-ୟୁକେ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ଷ୍ଟାର୍ମର ଏବଂ ମୋଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ।
ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ମର ମୁମ୍ବାଇରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟ ର ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣରେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଉଭୟ ନେତା ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ନବସୃଜନକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ 23-24 ଜୁଲାଇରେ ୟୁକେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କୀର ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ-ୟୁକେ ଏଫଟିଏ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବାର ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
CETA 99 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ରେଖାରେ ଶୂନ୍ୟ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ବିଶେଷକରି, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ହଟାଇ ଦିଏ, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମାଛ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଭାରତ-ୟୁକେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (CETA) ଅଧୀନରେ, 'A' ଚିହ୍ନିତ ୟୁକେ ଟାରିଫ୍ ସୂଚୀ ବର୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ତାରିଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇପାରିବେ।
