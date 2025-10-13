ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ: 'ଉଦ୍ଭାବନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି' ପାଇଁ 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଇବେ ପୁରସ୍କାର
ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜୋଏଲ୍ ମୋକିର୍, ଫିଲିପ୍ ଆଗିଅନ ଓ ପିଟର ହାୱିଟଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ 2025 ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Published : October 13, 2025 at 4:54 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 5:20 PM IST
Nobel Prize in Economics 2025 ଷ୍ଟକହୋମ: ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର । ଜୋଏଲ୍ ମୋକିର୍, ଫିଲିପ୍ ଆଗିଅନ ଓ ପିଟର ହାୱିଟଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଜି (ସୋମବାର) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । 'ଉଦ୍ଭାବନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି' (Explained Innovation-Driven Economic Growth) ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ।
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt “for having explained innovation-driven economic growth” with one half to Mokyr… pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7
3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିବେଲ:
ଆମେରିକାର ନର୍ଥୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (Northwestern University)ର ଜୋଏଲ୍ ମୋକିର୍, କଲେଜ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ (College de France and the London School of Economics)ର ଆଗିଅନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (Brown University)ର ହାୱିଟ୍ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନୋବେଲ କମିଟି କହିଛି ଯେ ମୋକିର୍ "ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନବସୃଜନ ଏକ ସ୍ବୟଂ-ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ କେବଳ କିଛି କିପରି କାମ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।"
ଆଗିଅନ୍ ଏବଂ ହାୱିଟ୍ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଥିବା କ୍ରିୟାବିଧିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 1992 ମସିହାର ଏକ ଲେଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ବିନାଶ ପାଇଁ ଏକ ଗାଣିତିକ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ।
ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହାସଲର କହିଛନ୍ତି, " ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସୃଜନଶୀଳ ବିନାଶର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପୁଣି ସ୍ଥିରତାରେ ଫସି ନ ଯାଉ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ