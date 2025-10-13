ETV Bharat / international

ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ: 'ଉଦ୍ଭାବନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି' ପାଇଁ 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପାଇବେ ପୁରସ୍କାର

ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜୋଏଲ୍‌ ମୋକିର୍‌, ଫିଲିପ୍‌ ଆଗିଅନ ଓ ପିଟର ହାୱିଟଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ 2025 ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Nobel Memorial Prize in Economic Sciences
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (@NobelPrize)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nobel Prize in Economics 2025 ଷ୍ଟକହୋମ: ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର । ଜୋଏଲ୍‌ ମୋକିର୍‌, ଫିଲିପ୍‌ ଆଗିଅନ ଓ ପିଟର ହାୱିଟଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ନେଇ ଆଜି (ସୋମବାର) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । 'ଉଦ୍ଭାବନ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି' (Explained Innovation-Driven Economic Growth) ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ।

3 ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିବେଲ:

ଆମେରିକାର ନର୍ଥୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (Northwestern University)ର ଜୋଏଲ୍‌ ମୋକିର୍‌, କଲେଜ୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ (College de France and the London School of Economics)ର ଆଗିଅନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଉନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (Brown University)ର ହାୱିଟ୍‌ଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ନୋବେଲ କମିଟି କହିଛି ଯେ ମୋକିର୍‌ "ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନବସୃଜନ ଏକ ସ୍ବୟଂ-ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ କେବଳ କିଛି କିପରି କାମ କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।"

ଆଗିଅନ୍ ଏବଂ ହାୱିଟ୍ ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଥିବା କ୍ରିୟାବିଧିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 1992 ମସିହାର ଏକ ଲେଖା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ବିନାଶ ପାଇଁ ଏକ ଗାଣିତିକ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ମାରିଆ କୋରିନା ବିଜେତା

ସାହିତ୍ୟରେ 2025 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଏହି ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ

ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ

ଘୋଷଣା ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର; ଚିକିତ୍ସାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ

ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହାସଲର କହିଛନ୍ତି, " ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସୃଜନଶୀଳ ବିନାଶର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପୁଣି ସ୍ଥିରତାରେ ଫସି ନ ଯାଉ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : October 13, 2025 at 5:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NOBEL PRIZE 2025ECONOMIC SCIENCES NOBEL PRIZEINNOVATION DRIVEN ECONOMIC GROWTHNOBEL PRIZE WINNERS 2025 ECONOMICSNOBEL PRIZE IN ECONOMICS 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.