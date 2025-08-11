ETV Bharat / international

ଗାଜାରେ ବଡ ଧରଣର ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ; ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ - HAMAS ISRAEL WAR

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ରବିବାର ଗାଜାରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Tents housing displaced Palestinians crowd the beach in Gaza City, as the sun sets over the Mediterranean Sea, Sunday, Aug. 10, 2025.
Tents housing displaced Palestinians crowd the beach in Gaza City, as the sun sets over the Mediterranean Sea, Sunday, Aug. 10, 2025. (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read

ଜେରୁଜେଲମ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ରବିବାର ଗାଜାରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, କାମ ପୁରା କରିବା ଏବଂ ହମାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଜାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବଢି ଚାଲିଛି । ଶନିବାର ଦିନ କୁପୋଷଣ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଟପିଲାଣି ।

୨୨ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ଏପଟେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଖାଲି ଗାଜା ସିଟି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିବିର ଏବଂ ମୁବାସିରେ ଥିବା ହମାସର ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଜା ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଅଲ ଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅନସ ଅଲ-ଶରିଫ ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମି ମୋହନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଅଲ-ଜଜିରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଲ-ଶରିଫଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦାବି କରିଛି, ଅଲ-ଶରିଫ ସମ୍ବାଦିକ ନ ଥିଲେ । ଇସ୍ରାଏଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅଲ-ଶରିଫ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ହେଲେ ଅଲ-ଶରିଫ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ।

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ

ରବିବାର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଗାଜାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିଲା ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ' ଗାଜା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ , ବରଂ ଗାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାଜାକୁ ଆତଙ୍କୀଶୂନ୍ୟ କରିବା, ଇସ୍ରାଏଲଇ ସେନାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶାଶନ ଦାୟତ୍ୱରେ ଅଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ନେଇ ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ୍; କହିଲେ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବାରେ ଭାରତ ଚୀନର ନିକଟତର - TRUMP TARIFF

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ଜିଆ-ଉଲ୍-ହକଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର? - FIELD MARSHAL ASIM MUNIR

ଜେରୁଜେଲମ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ରବିବାର ଗାଜାରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, କାମ ପୁରା କରିବା ଏବଂ ହମାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଜାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବଢି ଚାଲିଛି । ଶନିବାର ଦିନ କୁପୋଷଣ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଟପିଲାଣି ।

୨୨ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ଏପଟେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଖାଲି ଗାଜା ସିଟି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିବିର ଏବଂ ମୁବାସିରେ ଥିବା ହମାସର ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଜା ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଅଲ ଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅନସ ଅଲ-ଶରିଫ ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମି ମୋହନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଅଲ-ଜଜିରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଲ-ଶରିଫଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦାବି କରିଛି, ଅଲ-ଶରିଫ ସମ୍ବାଦିକ ନ ଥିଲେ । ଇସ୍ରାଏଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅଲ-ଶରିଫ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ହେଲେ ଅଲ-ଶରିଫ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ।

ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ

ରବିବାର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଗାଜାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିଲା ।

ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ' ଗାଜା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ , ବରଂ ଗାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାଜାକୁ ଆତଙ୍କୀଶୂନ୍ୟ କରିବା, ଇସ୍ରାଏଲଇ ସେନାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶାଶନ ଦାୟତ୍ୱରେ ଅଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କଟକଣା ନେଇ ଭାରତକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ୍; କହିଲେ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କିଣିବାରେ ଭାରତ ଚୀନର ନିକଟତର - TRUMP TARIFF

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OPINION: ଜିଆ-ଉଲ୍-ହକଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର? - FIELD MARSHAL ASIM MUNIR

For All Latest Updates

TAGGED:

NETANYAHU DEFEND GAZA OFFENSIVEISRAELI PM BENJAMIN NETANYAHUISRAELଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣାHAMAS ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.