ଜେରୁଜେଲମ: ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ରବିବାର ଗାଜାରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ସୈନ୍ୟ ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, କାମ ପୁରା କରିବା ଏବଂ ହମାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଜାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବଢି ଚାଲିଛି । ଶନିବାର ଦିନ କୁପୋଷଣ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଟପିଲାଣି ।
୨୨ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ଏପଟେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଖାଲି ଗାଜା ସିଟି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିବିର ଏବଂ ମୁବାସିରେ ଥିବା ହମାସର ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଜା ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଅଲ ଜାଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅନସ ଅଲ-ଶରିଫ ନାମକ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିକଟସ୍ଥ ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମି ମୋହନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଅଲ-ଜଜିରା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ତମ୍ବୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଲ-ଶରିଫଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଦାବି କରିଛି, ଅଲ-ଶରିଫ ସମ୍ବାଦିକ ନ ଥିଲେ । ଇସ୍ରାଏଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅଲ-ଶରିଫ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ହେଲେ ଅଲ-ଶରିଫ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ।
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
ରବିବାର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଗାଜାରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି, ନେତାନ୍ୟାହୁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକରେ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନଥିଲା ।
ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ' ଗାଜା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ , ବରଂ ଗାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗାଜାକୁ ଆତଙ୍କୀଶୂନ୍ୟ କରିବା, ଇସ୍ରାଏଲଇ ସେନାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶାଶନ ଦାୟତ୍ୱରେ ଅଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରଖିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।'
