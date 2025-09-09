ନେପାଳ ହିଂସା, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି
ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ, ନେପାଳର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : September 9, 2025 at 3:13 PM IST
KP Oli Steps Down as Nepal PM, କାଠମାଣ୍ଡୁ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ପରେ ନେପାଳରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି । ମଙ୍ଗଳବାର ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ଯୁବପିଢି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶ୍ରମା ଓଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୋମବାର ଦିନ ନେପାଳର ଯୁବପିଢି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ 300ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
(ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...)