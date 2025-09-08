ETV Bharat / international

କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ନେପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ନେପାଳରେ ଜେନେରାଲ-ଜିଙ୍କ ବିରୋଧ, ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ ସରକାର।

କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ନେପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ନେପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2025 at 10:26 PM IST

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସାରେ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ, ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେଖକ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦିନ ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମଗ୍ର ନେପାଳରେ ଅତି କମରେ 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଫଳରେ କେବଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସୁନସାରି ଜିଲ୍ଲାର ଇଟାହାରୀ ସହରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

ହିଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ କାଠମାଣ୍ଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସମାନ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ପ୍ରାୟ 270 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରୂପଣ୍ଡେହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଟୱାଲ ଏବଂ ଭୈରହାୱାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନେପାଳର ଜେନ୍-Z ବିରୋଧ, ସଂସଦରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀ, କାଠମାଣ୍ଡୁରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି

ନେପାଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୋଧରେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ନ୍ୟୁ ବାନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂଘୀୟ ସଂସଦରେ ଧସେଇ ପଶି ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ସଂସଦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ Gen-Z ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିିଥିବା ବେଳେ 250 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, Gen-Z ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ୱାଟର କାନନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥିଲା। ଯାହାପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା 30ରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଛବି ଲାଲ ରିଜାଲ ନୋଟିସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସଭା, ସମାବେଶ କିମ୍ବା ଧାରଣାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।"

କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ନେପାଳୀ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁ ବାନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ଦେଖି ନେପାଳ ସରକାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

6 ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅତି କମରେ 42 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟୁ ବାନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ହିମାଲୟାନ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ, ନ୍ୟୁ ବାନେଶ୍ୱରରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଗୁଳିରେ ଆହତ ଜଣେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସକାଳୁ ମୈତିଘର ଏବଂ ବାନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସମେତ 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟାନ କରି ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦମନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଏବଂ ରବର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ହିମାଲୟାନ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସୋମବାର କାଠମାଣ୍ଡୁର ନ୍ୟୁ ବାନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାପା ଜିଲ୍ଲାର ଦମକରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଦମକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଦମକ ଚୌକରୁ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ୱାଟର କ୍ୟାନନ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ରବର ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟୁ ବାନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ନୟା ପତ୍ରିକାର ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଧୁଙ୍ଗାନା, ନେପାଳ ପ୍ରେସର ଉମେଶ କାର୍କି ଏବଂ କାନ୍ତିପୁର ଟେଲିଭିଜନର ଶ୍ୟାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରବର ଗୁଳିରେ ଆଘାତ ହୋଇ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ବୋଲି ଦି ହିମାୟନ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ

କାଠମାଣ୍ଡୁ, ପୋଖରା, ବୁଟୱଲ, ବିରାଟନଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବାନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଫୁଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯୁବକ ପୋଲିସ ଗାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ

ଅଧିକାରୀମାନେ ବାନେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରି ସଂସଦ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେନେରେସନ ଜେଡ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନେପାଳରେ ବ୍ୟାନ ହେଲା ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମେତ 26 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ

