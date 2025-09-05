କାଠମାଣ୍ଡ: ନେପାଳରେ ଏକା ଥରକେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା 26ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ । ନେପାଳ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିନାହାଁନ୍ତି କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ସରକାର ସେହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କଠୋରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନେପାଳରେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସମେତ 26ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ନେପାଳ ଟେଲିକମ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏପରି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି।
କାମ କରୁଛି ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ
ଗୁରୁବାର ଟେଲିକମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀ ସୁବ୍ବା ଗୁରୁଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସାତ ଦିନର ସମୟସୀମା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟସୀମା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ନେପାଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଟିକଟକ୍, ଭାଇବର, ନିମ୍ବଜ୍, ଭିଟାକ୍ ଏବଂ ପୋପୋ ଲାଇଭ୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏଠାରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ।
ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି । ଏଥିରେ ଲେଖା ରହିଛି ଯେ, 'ହଁ, କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହି ସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।'
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ତାତିଲେ ଜନତା
ଏହା ପରଠାରୁ ନେପାଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ର ମୋନିକା ମଲ୍ଲା ANIକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ Safari ଏବଂ Google Chrome ମାଧ୍ୟମରେ Facebook ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏହା ଏବେ କାମ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଆପ୍ କାମ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।'
ମେଟା ଅଧିନରେ ଥିବା Facebook, Alphabet, X, Reddit ଏବଂ LinkedIn ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଏ ଯାଏଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସେବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେପାଳରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷେଧ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ନେପାଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ନେପାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ସମାନ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ସରକାର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ନିୟମ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, OTT ଆପ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରିଟ୍ ଆବେଦନ ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟେକ୍ ପ୍ରସାଦ ଧୁଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶାନ୍ତି ସିଂହ ଥାପାଙ୍କ ମିଳିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ରିଟ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ।
ନେପାଳ କେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ଫେଡେରେସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ଗୁରୁଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ନେଇ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସରକାର ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେମିତି ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଲିଙ୍କଡିନ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ଏବଂ ଜିମେଲ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନେପାଳରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।
