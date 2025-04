ETV Bharat / international

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ; ସମସ୍ତ 50 ରାଜ୍ୟରେ 'ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍' ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରଦାର - PROTEST IN US AGAINST TRUMP

HANDS OFF PROTEST IN US ( AP )

By ETV Bharat Odisha Team Published : April 6, 2025 at 5:13 PM IST 3 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବଡ ଧରଣର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମହାମେଳି । ବିଭନ୍ନ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ 50 ଯାକ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ ଓ ଏଲନ୍‌ ମସ୍କଙ୍କୁ ବିରୋଧ । ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ । ଆମେରିକାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଟ୍ରମ୍ପ-ମସ୍କଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ । ସରକାର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । HANDS OFF PROTEST IN US (AP) ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ- ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌’ ଆ​‌ନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶର 50 ରାଜ୍ୟରେ 150ରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନ, 1200ରୁ ଅଧିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ସେବା ହ୍ରାସ, ବିବାଦୀୟ ସାମାଜିକ ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ, ଆଇନଜୀବୀ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଏଲଜିବିଟିକ୍ୟୁ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଷ୍ଟନ, ସିକାଗୋ, ଫ୍ଲୋରିଡା, ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଆଦି ସହରରେ ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ । HANDS OFF PROTEST IN US (AP) ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖେଳିଲେ 'ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ'; TikTok ବିକିଲେ ହିଁ ଚୀନକୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ମିଳିବ ରିହାତି - TRUMP CHINA TRADE TENSIONS ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ

ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଉପଦେଷ୍ଟା ତଥା ବିଲିୟନେୟାର ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 'ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ' ନାମକ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରର ନୀତି ଓ ମସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଦାରିରେ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କମାଇବା, ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଠୋର ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୀତି ଏବଂ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ମସ୍କଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ “ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି” (ଡୋଜ) ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । HANDS OFF PROTEST IN US (AP) ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିରୋଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍‌ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି (ଡିଓଜିଇ) ମୁଖ୍ୟ ଏଲନ୍‌ ମସ୍କଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌’ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଏପ୍ରିଲ ୫ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରୁ ଏହାକୁ ୫୦ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । ସବୁ କଥାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌’। ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବାଧିକାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌ ବିକ୍ଷୋଭ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। HANDS OFF PROTEST IN US (AP) ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ, ବିକ୍ଷୋଭ- ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଓ ମସ୍କଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି । ଆହୁତ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆମେରିକାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟକୁ ଆମେରିକାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । HANDS OFF PROTEST IN US (AP) ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ମସ୍କଙ୍କୁ ବିରୋଧ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତିବାଦକାରୀ

ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର

ଏଲନ ମସ୍କ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ କହିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ

ସରକାର ନିଜର ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତୀବ୍ରତର ଚେତାବନୀ HANDS OFF PROTEST IN US (AP) ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌’ ପଛରେ କିଏ ଏହି ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପଛରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛି । ଓ୍ବିମେନ୍ସ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ମହିଳା ସଙ୍ଗଠନ, ଜଳବାୟୁ କର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍‌, ଏଲ୍‌ଜିବିଟିକ୍ୟୁ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦୀ ବିରୋଧୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ ରହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌ ଆଓ୍ବାର ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌ସ ଅଫ୍‌ ଆଓ୍ବାର କନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଶନ୍‌’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଧମକ ଓ ଭୟଭୀତତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ । ସମାନତା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ।" ଓହିଓର ଡେଲାୱେର୍ କାଉଣ୍ଟିରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରୋଜର ବ୍ରୁମ୍ (66 ବର୍ଷ), କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ରେଗାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।” ଚାର୍ଲୋଟର 35 ବର୍ଷିୟ ବ୍ରିଟ କାଷ୍ଟିଲୋ କହିଛନ୍ତି, "ତୁମର ଦଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ, ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ଜିନିଷଗୁଡିକ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି - ଏହା କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ । ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି ।"