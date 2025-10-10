ETV Bharat / international

ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ, ବୈଠକ ଅଧାରୁ ଆସି କଥାହେଲେ ନେତନ୍ୟାହୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଗାଜା ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

File photo of PM Modi with US President Donald Trump
File photo of PM Modi with US President Donald Trump (ETV Bharat)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା । ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେପରିକି ହମାସ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଚୁକ୍ତିକୁ ମାନିବ କି ନାହିଁ, ଗାଜାକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବ…ଇତ୍ୟାଦି..ଇତ୍ୟାଦି..। ଯାହା ବି ହେଉ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଗାଜା ଏକ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗାଜାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦୀ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସଫଳତା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ।

PM Modi with Israeli PM Benjamin Netanyahu
PM Modi with Israeli PM Benjamin Netanyahu (file photo-ANI)

ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି । ଐତିହାସିକ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲି । ଟ୍ରେଡ ଡିଲରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।’

ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା

ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଭାଗିତାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଲାଗି ବାଟ କଢାଇବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ଏପରିକି ଟ୍ରମ୍ପ 30ରୁ ଅଧିକ ଥର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା କମ କରିଥିବା ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ ।

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ଗାଜାରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ

ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରୁଥରେ ହମାସ-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଗାଜାରେ ବନ୍ଧକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଛାଡି ଦିଆଯିବ । ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସଦୃଶ ନିଜ ସେନାକୁ ଆପସାରଣ କରିଛି । ଏହା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତା ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅଟକାଇଦେଲେ ନେତନ୍ୟାହୁ

ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜମିନ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମୋଦି ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ନେତନ୍ୟାହୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱବର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବସିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ସେ ବୈଠକକୁ ଅଧାରୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଡିଆ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବୟାନ ଆଧାରରେ କହିଛି, ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଏବଂ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଷ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲେ । ଏହି ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ।

