ପୁଟିନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇଲେ ମେଲାନିଆ; ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିନତି କଲେ - MELANIA TRUMP LETTER TO PUTIN

ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ଼୍ ଟ୍ରମ୍ପ-ଋଷ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି ।

First lady Melania Trump(left) watches as President Donald Trump and Putin welcome each other
First lady Melania Trump(left) watches as President Donald Trump and Putin welcome each other (.AP)
Published : August 17, 2025 at 5:04 PM IST

ୱାଶିଂଟନ: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ଼୍ ଟ୍ରମ୍ପ-ଋଷ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି । ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଆଲାସ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ପୁଟିନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଚିଠି ସ୍ୱାମୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଥିଲେ ।

ଏହି ଚିଠିରେ ୟୁକ୍ରେନର ନାମ ନଥିଲା । ତେବେ ସେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମେଲାନିଆ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭୂଗୋଳ, ସରକାର ଏବଂ ବିଚାରଧାରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ଭାବ ।'

ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚିଠିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ପୁଟିନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ନାରୀହ ଶିଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣିଥରେ ହସ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରିବେ ।'

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହି ନୀରିହ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈଶବକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ କେବଳ ରୁଷର ନୁହେଁ, ପୂରା ମାନବ ସମାଜର ସେବା କରିବେ ।' ଚିଠିର ଏକ କପି ପ୍ରଥମେ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ପାମ୍ ବଣ୍ଡି ସମେତ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପୁଟିନ କେବଳ କଲମର ଇଶାରାରେ ଏହି ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।' ଏଠି କହିରଖିବୁ, ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି । ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ 2022ରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଶିଶୁ ଅପହରଣର ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଅଦାଲତ । କୋର୍ଟ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି।

