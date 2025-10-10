ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର, ମାରିଆ କୋରିନା ବିଜେତା
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲାର ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 10, 2025 at 4:03 PM IST
Maria Corina Machado awarded for work promoting democratic rights in Venezuela ଓସଲୋ: ନରୱେ ନୋବେଲ କମିଟି, ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର 2025 ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଜନେତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମାରିଆ କୋରିନା ମଚାଡୋ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏକଚ୍ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
ମାରିଆ ମଚାଡୋଙ୍କ ବିଷୟରେ:
- ମାରିଆ ମଚାଡ଼ୋ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିପକ୍ଷ ଦଳର ନେତା ଅଟନ୍ତି ।
- ଅକ୍ଟୋବର 7, 1967 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ।
- ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କୋରିନା ପୋରିସ୍କା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେନରିକ ମକାଡୋଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି ମାରିଆ ମଚାଡୋ ।
- ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଂଜିନିୟର ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ।
- 2002 ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ନରୱେ ନୋବେଲ କମିଟି କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ:
Nobel Peace Prize 2025 ନରୱେ ନୋବେଲ କମିଟି ଶୁକ୍ରବାର 2025 ମସିହା ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ନୋବେଲ କମିଟି ସାଧାରଣତଃ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନୀରବ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ।
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର:
ତେବେ ଏହା ଆଗରୁ ବହୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ନୋବେଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗତି ବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ଡୋନାଲଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବହୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର କରିଛି ।
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଥିଲେ ଏମାନେ:
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସୁଦାନର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦାବିଦାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ସୁଦାନର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ରୁମ, ଏକ ଘରୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହି ଦଳ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ।
ପୂର୍ବବର୍ଷ ଜାପାନର ନିହୋନ ହିଡ଼ାନକ୍ୟୋ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ । ସେ ଜାପାନରେ ଆଣବିକ ବୋମାରେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା; 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ
2025 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା:
ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ନରୱେ କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ ଯାହାକି ନରୱେରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ପୁରସ୍କାର ସ୍ବିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସୋମବାର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ବୁଧବାର ଦିନ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସାହିତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।