ଗାଜା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର; 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ'-ଟ୍ରମ୍ପ
ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 'ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ'କୁ ପ୍ରଶଂସା।
Published : October 14, 2025 at 8:00 AM IST
ଶର୍ମ ଏଲ୍ ଶେଖ (ଇଜିପ୍ଟ): ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧକ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ବିନିମୟ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସୋମବାର ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ନେତାମାନେ ଇଜିପ୍ଟର ଶର୍ମ ଏଲ୍ ଶେଖରେ ଗାଜା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ "ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ" କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଅଲୌକିକ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସଂସଦରେ ଏକ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଗାଜା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏବଂ ମିଶର, କାତାର ଏବଂ ତୁର୍କୀର ନେତାମାନେ ଗାଜା ଚୁକ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖର ରିସର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ "ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ।"
ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସମବେତ ନେତାମାନେ "ସମସ୍ତେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ କହିଥିଲେ ତାହା ହାସଲ ହୋଇଛି"। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, "ଶେଷରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି।"
ଦଲିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀମାନେ "ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ" ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ "ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପରେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଗତି"କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତାହ ଅଲ-ସିସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜା ଚୁକ୍ତି "ମାନବ ଇତିହାସର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି" ଏବଂ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ପରେ ଶେଷ 20 ଜଣ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ହମାସ
ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ସୋମବାର ଦିନ ହମାସ ଗାଜାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ପରେ ଶେଷ 20 ଜଣ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହାର ଜେଲ ସେବା କହିଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା 1,968 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂସଦକୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ,"ଏହି ଦେଶର ଏତେ ପରିବାର ପାଇଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି।" ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
"କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।" ତେଲ୍ ଅଭିଭରେ, ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତିର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧକ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଲୁହ ଏବଂ ଗୀତରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ଯଦିଓ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା।
ଅଧିକୃତ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହର ରାମଲ୍ଲାହରେ, ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ "ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର" ଓ "ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍" ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ।
ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜା ସହର ଖାନ ୟୁନିସରେ, ବାସିନ୍ଦାମାନେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଧୀର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ରେଡକ୍ରସ୍ ବସ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
IDF ମୁଖପାତ୍ର ଏଫି ଡେଫ୍ରିନଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ 20 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଜାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦୀ ରହିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ସିମଚାଟ୍ ତେରାହ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶ ବନ୍ଧକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଖୁସି ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, IDF ମୁଖପାତ୍ର ଏଫି ଡେଫ୍ରିନ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି 738 ଦିନ ପରେ, ବାକି 20 ଜଣ ବନ୍ଧକ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର।"
ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନେତାନ୍ୟାହୁ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ..."
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମର୍ଥନ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିବ..."
ଜେରୁସେଲମରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନେସେଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରୁସାଲେମରେ ନେସେଟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଥିଲେ, "ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରେ ରହିବା ପରେ, 20 ଜଣ ସାହସୀ ବନ୍ଧକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି..." ସୋମବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାରେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ତାହା "ଏକ ନୂତନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଉଦୟ"।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ଏତେ ବର୍ଷର ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବିପଦ ପରେ, ଆଜି ଆକାଶ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ବନ୍ଧୁକ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ସାଇରନ୍ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ଉଦିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଏକ ଭୂମି ଏବଂ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଚିରକାଳ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ।"
ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମେତ... ଆମେ ଆଠ ମାସରେ ଆଠଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ କରିଛୁ"
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 'ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ'କୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଇସ୍ରାଏଲୀ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ "ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ" ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ "ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ"କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦୀ ରହିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସାହସ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ।"
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଶର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଜା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅବସରରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଏବଂ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ।
