କାଇରୋ: ସୁଦାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ । ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସିଯାଇଛି ପୂରା ଗାଁ । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁଦାନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡାରଫୁରର ଏକ ଗାଁ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଭାସି ଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ସୁଦାନ ଲିବରେଶନ ମୁଭମେଣ୍ଟ -ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡାରଫୁରର ମରାହ ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ରବିବାର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ନିକଟସ୍ଥ ତାରିଶିନ ଗାଁ ଭାସି ଯାଇଛି ।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପୂରା ଧୋଇ ଯାଇଛି । ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥି୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ବିପାକରୁ ଜଣେମାତ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାରିଶିନ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟି ତଳେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି । ମାଟି ତଳୁ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସହାୟତା ମଗାଯାଇଛି ।
ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ସୁଦାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସୁଦାନର ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଖାରତୁମ ଏବଂ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁଦାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ RSF ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମାରହା ପର୍ବତ ସମେତ ଡାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶରେ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗମ ହୋଇପଡୁଛି।
ମାରହା ପର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏଲ୍-ଫାଶରର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମର 160 କିଲୋମିଟର (100 ମାଇଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ତଥା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପର୍ବତମାଳା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ RSF ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏଲ୍-ଫାଶର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଇଲାକେ ଯୁଦ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ରବିବାରର ଭୂସ୍ଖଳନ ସୁଦାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
