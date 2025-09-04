ETV Bharat / international

ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କିମ ଜୋଙ୍ଗ ବସିଥିବା ଚେୟାରକୁ ସାନିଟାଇଜ କଲେ କର୍ମଚାରୀ, କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ

ଉତ୍ତର କୋରିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚୀନରେ ବ୍ଲାଦିମାର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ତାହାକୁ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରିବା ସହ ସେସବୁକୁ ସାନିଟାଇଜ କଲେ ।

Kim Jong Un's staff erased DNA traces
Kim Jong Un's staff erased DNA traces (X@@runews)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2025 at 6:23 PM IST

ବେଜିଂ: ଚୀନରେ ହୋଇଥିବା ଭବ୍ୟ ପରେଡ ପରେ କୂଟନୀତିକ ପ୍ରୋଟକଲଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରାଇମ ଡ୍ରାମା ପରି ଲାଗୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଉତ୍ତର କୋରିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚୀନରେ ବ୍ଲାଦିମାର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ତାହାକୁ ଘଷି ଘଷି ସଫା କରିବା ସହ ସେ ସବୁକୁ ସାନିଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଚୀନରେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବେଜିଂରେ ଏକ ଭବ୍ଯ ସୈନ୍ୟ ପରେଡର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ରୁଷୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ ପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫୁଟେଜରେ କିମଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସହଯୋଗୀ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ଖୁବ ତତ୍ପରତାର ସହ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିମ ଜୋଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ ତାହାର ପଛପଟ ଭାଗକୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପଲିସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନ୍ୟଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ପୁରା ଫୋରେନ୍ସିକ ଟିମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରି ଖୁବ ସାବଧାନତାର ସହ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ଟ୍ରେରେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ସଫା କଲେ

ଉତ୍ତର କେରିଆ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ କିମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପୋଛି ସଫା କରିଥିଲେ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଛାଡି ନ ଥିଲେ । ସେ ବସିଥିବା ଚେୟାରର କାଠ ହାଣ୍ଡେଲ ଏପରିକି ସାଇଡ ଟେବୁଲକୁ ବି ଜୋର ଜୋରରେ ଘସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ବୈଠକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶେଷ ହେଲା

'ରୁଷୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ୟୁନାଶେଭ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁନାଶେଭ ଲାଇଭ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି, DPRK ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କିମ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ୟୁନାଶେଭଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ବୈଠକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ କିମ୍ ଏବଂ ପୁଟିନ୍ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶରେ ଏକାଠି ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।

ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନେତା ବସିଥିବା ଚେୟାର କାହିଁକି ଏପରି ସଫା କରାଗଲା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ କରାଗଲା ତାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ । କେହି କେହି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ରୁଷର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ କରାଯାଇ ଥାଇ ପାରେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଚୀନ୍‌ର ନଜର ରଖିବା ମନବୃତି ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଇଙ୍ଗିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ପୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏ ଚୋରି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି

ପୁଟିନ୍ ନିଜେ ଡିଏନ୍ଏ ଚୋରି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ମଳକୁ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ଯାହାକୁ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଟକେସ୍‌ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମସ୍କୋକୁ ପଠାଯାଏ। ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏପରି ଚଳି ଆସୁଛି । ଶତ୍ରୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କାଳେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

