ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା
ଶାସକ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ଇସ୍ତଫା ଦେବେ।
Published : September 7, 2025 at 4:27 PM IST
ଟୋକିଓ: ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶାସକ ଲିବରାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି-LDPରେ ବିଭାଜନ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ପରାଜୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦାବି ପରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶିବା ରବିବାର ପଦ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନର NHK ପବ୍ଲିକ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଇଶିବା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କ ଲିବରାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆଗୁଆ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଯଦି ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବ।
BREAKING: Japan’s Prime Minister Shigeru Ishiba has expressed his intention to step down following growing calls from his party to take responsibility for its big loss in the July parliamentary election, Japanese television reports. https://t.co/uRULn7FOjY— The Associated Press (@AP) September 7, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ଦିନ ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। NHK ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଦଳକୁ ଆହୁରି ବିଭାଜିତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଇଶିବା ପଦ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଇଶିବାଙ୍କ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ 248 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥିରତାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା। ଶନିବାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜିରୋ କୋଇଜୁମି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥିତ ପରାମର୍ଶଦାତା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଶିହିଦେ ସୁଗାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ସୋମବାର ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଦବୀରେ ରହିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଏଡାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ, ଚାଉଳ ନୀତି ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ LDP ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୋମବାର ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଭୋଟ କିମ୍ବା ଇଶିବାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ" ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Analysis: ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶ୍ୱାସ, ନୀତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିନିମୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭାରତ-ଜାପାନ ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ବନ ବଜାର ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି