ETV Bharat / international

ଇରାନର ପରମାଣୁ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଜାରି କଲା ଭାରତ - ISRAEL ATTACKS IRAN

Smoke rises up after an explosion in Tehran, Iran, Friday, June 13, 2025. ( AP )