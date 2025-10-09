ଗାଜା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି: ମୁକ୍ତ ହେବେ ପଣବନ୍ଦୀ, ପଛକୁ ହଟିବ ସେନା
ଗାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ । ମୁକ୍ତ ହେବେ ପଣବନ୍ଦୀ । ଗାଜାରେ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ।
Published : October 9, 2025 at 8:58 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପଡିପାରେ ଯବନିକା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁକୁଳିବେ ପଣବନ୍ଦୀ, ପଛକୁ ହଟିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ।
ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି:
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକୁଳାଇବା । ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ହମାସ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଗାଜାରେ ମାନବ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ଗାଜାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ପଛକୁ ହଟିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ।
THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd— The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:
ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହାର ଅର୍ଥ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପଛକୁ ହଟିବ । ଯାହାକି ଏକ ସ୍ଥାନୀ ଓ ମଜବୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ । ସବୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।’
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନେତାନ୍ଯାହୁ:
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ । ସବୁ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପରେ ଉଭୟ ନେତା ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦୁଇ ନେତା ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଏପରି ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025
From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals…
‘ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ବଡ ଦିନ’:
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିବାକୁ ଜଣାଇବି । ଏହିସହ IDFର ବୀର ଯବାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାସ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଆସିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା । ଏଥିସହ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିଲା; ଏବେ ବି ଗାଜାରେ ଜାରି ରହିଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା
'ମୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି,' ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି
ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ:
7 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ମସିହାରୁ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗାଜା ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ।