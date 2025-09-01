ତିୟାନଜିନ:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚୀନ ଗସ୍ତ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ତିୟାନଜିନରେ ହୋଇଥିବା SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରି ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସୀମା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।
Sharing my remarks during meeting with President Putin. https://t.co/PADOdRjsBs— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ସାଙ୍ଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଘୋଷଣାପତ୍ର । ଏଥିରେ ଭାରତର ‘ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟ’ ଚିନ୍ତଧାରାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମ୍ମାନ, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଯୋଗର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାସଙ୍ଗକତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ।
#WATCH | At the Shanghai Cooperation Council (SCO) Members Session in Tianjin, China, Prime Minister Narendra Modi says, " to enhance people-to-people ties in the sco, i propose the formation of a 'civilisation dialogue forum'. it will provide a global stage to share our ancient… pic.twitter.com/Qss8tpyhIS— ANI (@ANI) September 1, 2025
ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା 'ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ' ବିଚାରଧାରା
ତିଆନଜିନ୍ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ମାନବଜାତି ପାଇଁ 'ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ' ବିଚାରଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 'ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ, ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଏକତା'ଲାଗି SCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ୨୦୨୩ରେ G-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ଭାରତ 'ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ' ବିଚାରଧାରାର ଅବଧାରଣା କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଏହା ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଆସୁଛି।
Sharing my remarks during the SCO Summit in Tianjin. https://t.co/nfrigReW8M— Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂଘାଇ ସଂଗଠନର 25ତମ ବୈଠକରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏସସିଓ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ମୋଦି ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା, ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଅଧୀନରେ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢିବାକୁ ଆହ୍ହାନ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଏକତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। SCOର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ 2035 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SCO ବିକାଶ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏକାଠି ତିନି ବିଶ୍ୱନେତା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ SCO ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତିନି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭବ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ SCO ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଫଟୋ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
SCO ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମୋଦି-ପୁଟିନ- ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସାରା ବିଶ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
