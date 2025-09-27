ETV Bharat / international

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ପାକ୍ ପିମ୍ ଙ୍କ ଅବାନ୍ତର ନାଟକବାଜି; କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ

ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟଲ ଗହଲୋଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ନିଜକୁ ବୋକା ବନାଇଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2025 at 11:14 PM IST

ନ୍ୟୁୟର୍କ: 80ତମ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତାଙ୍କୁ "ଅପରାଧ ନାଟକ" ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏପରିକି ଗତ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ତାଙ୍କ "ବିଜୟ"ର ଦାବିକୁ ଭାରତ ଉପହାସ କରିଛି।

ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ପେଟଲ ଗହଲୋଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଧ୍ୱଂସକୁ ଏକ ବିଜୟ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି, ପ୍ରଥମ ସଚିବ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ "ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିବୃତ୍ତି" ତିଆରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ସଚିବ ମେ ମାସର ସଂଘର୍ଷରେ ଶରିଫଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ସେ କହିଥିଲେ, "ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅଜବ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଏହାର ସେନା ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ଷତିର ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରନୱେ ଏବଂ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହ୍ୟାଙ୍ଗରଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟ ପରି ଶୁଭେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ।"

ଗେହଲଟ୍ 25 ଏପ୍ରିଲ, 2025ରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 22 ଏପ୍ରିଲରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗଣହତ୍ୟା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ 'ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ'କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ସମାବେଶରେ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବାନ୍ତର ନାଟକ ଦେଖିଲୁ, ଯିଏ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମହିମାନ୍ବିତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତଥାପି କୌଣସି ନାଟକ କିମ୍ବା ମିଛ, ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ପାକିସ୍ତାନ ଯିଏ 25 ଏପ୍ରିଲ, 2025ରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ 'ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ'କୁ ଭାରତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା।"

ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତାରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଗେହଲଟ୍, ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ପ୍ରୟାସକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ସେ ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ବାହାୱାଲପୁର ଏବଂ ମୁରିଦକେରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ "କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ"ଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, "ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି କରିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ଥିବା ଏକ ଦେଶ ଏହି ଦିଗରେ ସବୁଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କାହାଣୀ ପ୍ରସାର କରିବାରେ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା କରେ ନାହିଁ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି କପଟତା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏଥର ଏହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ।"

ପ୍ରଥମ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଚିତ୍ର ହଜାର ଶବ୍ଦ କହିଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ବାହାୱଲପୁର ଏବଂ ମୁରିଦକେରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣରେ ଏପରି କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାସନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହୋଇପାରେ କି?"

ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଏହାର ଶୂନ୍ୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା ମନୋଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଗେହଲଟ୍ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ପରି, ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ। ଆମେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠକ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ।"

ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତ "ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍"ର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଉଭୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବ। ଗେହଲଟ୍ ଶରିଫଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନର "ଘୃଣା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତା"କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବ ପରି, ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ। ଆମେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ସହିତ ଶାନ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚୋଟ, ତେବେ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାରତ ଚାହୁଁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଘୃଣା, ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଦେଶ ଏହି ସମାବେଶରେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି।"

ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମନୋଭାବକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୃଢ଼ କରି ଗେହଲଟ୍ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, "କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଛାଡି ନାହିଁ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ।"

