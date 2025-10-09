ETV Bharat / international

ସାହିତ୍ୟରେ 2025 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଏହି ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ

ହଙ୍ଗେରୀ ଲେଖକ ଲାସଲୋ କ୍ରାସ୍ନାହୋରକାଇ ସାହିତ୍ୟରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି।

FILE - A Nobel Prize medal is displayed before a ceremony at the Swedish Ambassador's Residence in London
FILE - A Nobel Prize medal is displayed before a ceremony at the Swedish Ambassador's Residence in London (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2025 at 6:45 PM IST

ଷ୍ଟକହୋମ: ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ହଙ୍ଗେରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଲାସଲୋ କ୍ରାସ୍ନାହୋରକାଇ । ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୃତି “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art” ପାଇଁ ସେ ଚଳିତବର୍ଷର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ।

ସ୍ବିଡ଼ିସ୍ ଏକାଡ଼େମୀର ନୋବେଲ କମିଟି ଦ୍ବାରା 117 ଥର ସମୁଦାୟ 121 ଜଣ ଲେଖକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଲେଖକ ହାନ କାଙ୍ଗ୍ “confronts historical traumas and exposes the fragility of human life” ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ।

ପୁରସ୍କାର ରାଶି-

ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ୧୧ ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (ପ୍ରାୟ ୧.୨ ନିୟୁତ ଡଲାର)ରାଶି ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ବିଜେତାମାନେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ।

2025ର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରର ଏହା ଚତୁର୍ଥତମ ଘୋଷଣା ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସୋମବାର କରାଯିବ ।

ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଓ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ-

ତେବେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାରର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ଜାତିସଂଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, "ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।"

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ-

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ସବୁବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା 1901 ମସିହାରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ନୋବେଲ ଜଣେ ଧନୀ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ଡାଇନାମାଇଟ୍‌ର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ । ସେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାରର ଉଦ୍ଭାବକ ଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

