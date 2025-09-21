ETV Bharat / international

H-1B ଭିସା ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ଗଣିବେ ଲକ୍ଷେ ଡଲାର

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ H-1B ଭିସା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ $100,000 ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 12:09 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ଆଣିଥିବା H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା ଶନିବାର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି । H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା 1,00,000 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରୁଣା ଭିସା ହୋଲଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବନି । ଏହି ଫି ଥରକ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କେବଳ ନୂଆ ଭିସା ହୋଲଡରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ନୂଆ ଭିସା ଫି ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଏଥିସହ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଥ ଭାବେ $1 ନିୟୁତ "ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ" ଭିସା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିସା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବନି

ତେବେ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏକ ଲକ୍ଷ ଡଲାରର ଭିସା ଫି କେବଳ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଦକ୍ଷ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିସା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ପ୍ରେସ ସେକ୍ରେଟେରୀ କାରୋଲିନ ଲିଭିଟ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ H-1B ଭିସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ନିୟମ କେବଳ ନୂଆ ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଭିସା ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।

ଭିସା ରିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଫି

ୟୁଏସ ସିଟିଜେନସିପ ଆଣ଼୍ଡ ଇମିଗ୍ରେସନ ସର୍ଭିସ ପକ୍ଷରୁ (USCIS) ଶନିବାର କୁହାଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ H-1B ଭିସା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଥିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରି ପାରିବେ । ତେବେ କେହି ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନାହାଁନ୍ତି । H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁ ଭିସା ଧାରକମାନେ ୟୁଏସ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ହାୱାର୍ଡ ଲୁଟନିକ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। H-1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି ଆମେରିକାରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା।ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକତା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ସେବା (USCIS) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରେ 2,07,000 ଭାରତୀୟ H-1B ଭିସା ପାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1,91,000 ଥିଲା । ଯାହା ବି ହେଉ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନିୟମ କୋହଳ କରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।

