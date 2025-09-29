ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା କାନାଡା ସରକାର
କାନାଡା ସରକାର ଅପରାଧ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି।
Published : September 29, 2025 at 10:54 PM IST
ଓଟାୱା: କାନାଡା ସରକାର ହିଂସା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଅପରାଧିକ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି। "ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ପରିବେଶ" ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛି। ଜନ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରି ଆନନ୍ଦସଙ୍ଗରୀ ସୋମବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାନାଡାରେ ହିଂସା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ହିଂସା ଭୟ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ।
ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାନାଡାର ଅପରାଧିକ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିଭାଷା ପୂରଣ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନାଡାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଲିକାନା ଥିବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କାନାଡାର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅପରାଧ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।
'ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ସଂଗଠନ'
ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାନାଡାରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ସୀମା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧିକ ସଂହିତା ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ସଂଗଠନ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର କାନାଡାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହତ୍ୟା, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳାରେ ଲିପ୍ତ ଏବଂ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଆତଙ୍କ ପ୍ରସାର କରେ।
Acts of violence and terror have no place in Canada, especially those that target specific communities to create a climate of fear and intimidation. That is why the Honourable Gary Anandasangaree, Minister of Public Safety, announced today that the Government of Canada has listed… pic.twitter.com/3vKBKPEMqg— IANS (@ians_india) September 29, 2025
'ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ'
ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଦସ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାନାଡାର ସୁରକ୍ଷା, ଗୁଇନ୍ଦା ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି
ଜନ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରି ଆନନ୍ଦସଙ୍ଗରୀ କହିଛନ୍ତି, "କାନାଡାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜ ଘରେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଏକ ସରକାର ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆତଙ୍କ, ହିଂସା ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅପରାଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପକରଣ ମିଳିଥାଏ।"
