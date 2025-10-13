ଆଜି ଇଜିପ୍ଟରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ମୁକ୍ତ ହେବେ ପଣବନ୍ଦୀ
ଇଜିପ୍ଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଭାରତ ସମେତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଶ୍ବନେତା ସାମିଲ ହେବେ ।
Published : October 13, 2025 at 8:56 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ହେବ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମେତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି’ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶ:
ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବୁଝାମଣା ପରେ ଆଜି ଇଜିପ୍ଟରେ ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିରେ ଆମେରିକା, ବିଟ୍ରେନ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭାରତ ସମେତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ନେତା ସାମିଲ ହେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତେହ ଏଲ ସିସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ସାମିଲ ହେବେ ।
ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବନି ହମାସ:
ତେବେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବନି ହମାସ । କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ନଥାଇ ଦର୍ଶାଇ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ହମାସ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ 2000 ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ।
କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବା । ଇସ୍ରାଏଲ ପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବି ।’ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ । ଏପରି ବିଜୟକୁ ଦେଖି ପୂରା ବିଶ୍ବ ଚକିତ । ଏହାସହ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ।’ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭାବବିହ୍ବଳ ସମୟ ଅଟେ । ଖୁସିଭରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ, ସୋମବାର ପିଲାମାନେ ସୀମାରୁ ଫେରିବେ ।’
ଫେରିବେ ପଣବନ୍ଦୀ:
ଆଜି(ସୋମବାର) ହମାସ 47 ଇସ୍ରାଏଲୀ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡିପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି । 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ 1219 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଥିଲେ ।