ଆଜି ଇଜିପ୍ଟରେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା, ମୁକ୍ତ ହେବେ ପଣବନ୍ଦୀ

ଇଜିପ୍ଟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେବ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଭାରତ ସମେତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଶ୍ବନେତା ସାମିଲ ହେବେ ।

President Donald Trump waves from the stairs of Air Force One as he boards upon his arrival at Joint Base Andrews, Md., Sunday, Oct. 12, 2025, as he travels to the Middle East.
President Donald Trump waves from the stairs of Air Force One as he boards upon his arrival at Joint Base Andrews, Md., Sunday, Oct. 12, 2025, as he travels to the Middle East. (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 8:56 AM IST

ୱାଶିଂଟନ: ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଜିପ୍ଟରେ ହେବ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମେତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି’ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

Palestinians collect water from a broken pipe amid destroyed buildings in Gaza City,
Palestinians collect water from a broken pipe amid destroyed buildings in Gaza City, (AP)

ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶ:

ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବୁଝାମଣା ପରେ ଆଜି ଇଜିପ୍ଟରେ ଶାର୍ମ ଏଲ୍‌-ଶେଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏଥିରେ ଆମେରିକା, ବିଟ୍ରେନ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭାରତ ସମେତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶର ନେତା ସାମିଲ ହେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦେଲ ଫତେହ ଏଲ ସିସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ସାମିଲ ହେବେ ।

Egyptian Red Crecent members monitor a truck carrying humanitarian aids as it enters the Rafah crossing between Egypt and the Gaza Strip
Egyptian Red Crecent members monitor a truck carrying humanitarian aids as it enters the Rafah crossing between Egypt and the Gaza Strip (AP)

ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବନି ହମାସ:

ତେବେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବନି ହମାସ । କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ନଥାଇ ଦର୍ଶାଇ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ହମାସ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାୟ 2000 ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ।

କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?

ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବା । ଇସ୍ରାଏଲ ପରେ ଇଜିପ୍ଟ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବି ।’ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି(ରବିବାର) ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛୁ । ଏପରି ବିଜୟକୁ ଦେଖି ପୂରା ବିଶ୍ବ ଚକିତ । ଏହାସହ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ।’ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଭାବବିହ୍ବଳ ସମୟ ଅଟେ । ଖୁସିଭରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ, ସୋମବାର ପିଲାମାନେ ସୀମାରୁ ଫେରିବେ ।’

ଫେରିବେ ପଣବନ୍ଦୀ:

ଆଜି(ସୋମବାର) ହମାସ 47 ଇସ୍ରାଏଲୀ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଛାଡିପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି । 2023 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ 1219 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଥିଲେ ।

