ETV Bharat / international

US Presidents Assassinated: କାହିଁକି ଆମେରିକାରେ ବଢୁଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, କେତେ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଓ୍ୱିପନ ଲାଇସେନ୍ସ ପଲିସି ? - US presidents who were assassinated

By ETV Bharat Odisha Team Published : Jul 15, 2024, 11:43 AM IST | Updated : Jul 15, 2024, 1:39 PM IST

Etv Bharat ( ETV Bharat Odisha )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ । ପେନସିଲଭାନିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ କାନର ଉପର ଭାଗରେ ବାଜି ପଳାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଦେଶର ଓ୍ବିପନ ଲାଇସେନ୍ସ ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏହାସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକାଠୀ ହେବାର ସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ । କେତେ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ (ETV Bharat Odisha) ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ କେତେ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିଲା- ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯିଏ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । 1865 ମସିହାରେ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଡିସି ଫର୍ଡ ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ ଓ୍ବିଲକ୍ସ ବୁଥ୍ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ । ହତ୍ୟା ପରେ ପଳୟନ କରିଥିବା ବୁଥଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଭିରଜିନିଆରେ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି । 1881 ମସିହା ଜୁଲାଇରେ ଆମେରିକାର ସହର ଓ୍ବିଶିଂଟନ ଡିସିର ଏକ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରେ ଜେମ୍ସ ଗାରଫିଲ୍ଡଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସର ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଜେମ୍ସ । ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ଗ୍ୟୁଟେୟୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଗାରଫିଲ୍ଡ ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନମିଳିବାରୁ ସେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ପରେ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗ୍ୟୁଟେୟୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 1901 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବୁଫାଲୋ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ୍ବିଲିୟମ୍ ମ୍ୟାକନେଲିଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ଲିଓନ ଜୋଲଗୋସିଜ୍ । ଘଟଣାର ଦିନକ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ୍ବିଲିୟମ୍ । ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜୋଲଗୋସିଜ୍ଙଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜନ୍ ଏଫ୍. କେନେଡିଙ୍କୁ ଜଣେ ସାର୍ପ ସୁଟର ସ୍ନାଇପର ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । 1963 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ନାଇପର ଲି ହାରଭେ ଓସଲାଡ୍ ଡଲାସ୍ ସହରରେ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଏକ ପରେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଓସଲାଡ୍ ଜଣେ ସୋଭିଏତ ଋଷ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । ଘଟଣାର ପର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗରିଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡଲାସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜ୍ୟାକ ରୁବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ରବର୍ଟ ଏଫ୍. କେନେଡିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1968 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସିନେଟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ । ସେ ଜନ୍ ଏଫ୍. କାନେଡିଙ୍କ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି । ଲସ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ଏକ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିଲା । ସିରହନ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ପାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ । ଆମେରିକାରେ ଓ୍ବିପନ ଲାଇସେନ୍ସ ପଲିସି- ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଧୁକ ସଂସ୍କୃତି ଆଜିର ନୁହେଁ ଏହା କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି । ଆମେରିକାର ଦ୍ବିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ରଖିପାରିବେ । ଏପରିକି ଆମେରିକାର ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । 32 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବନ୍ଧୁକ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ । ପେନସିଲଭାନିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ କାନର ଉପର ଭାଗରେ ବାଜି ପଳାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାସହିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଦେଶର ଓ୍ବିପନ ଲାଇସେନ୍ସ ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏହାସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକାଠୀ ହେବାର ସମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍ । କେତେ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ (ETV Bharat Odisha) ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ କେତେ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିଲା- ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯିଏ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । 1865 ମସିହାରେ ଓ୍ବାଶିଂଟନ ଡିସି ଫର୍ଡ ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ ଓ୍ବିଲକ୍ସ ବୁଥ୍ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ । ହତ୍ୟା ପରେ ପଳୟନ କରିଥିବା ବୁଥଙ୍କୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଭିରଜିନିଆରେ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି । 1881 ମସିହା ଜୁଲାଇରେ ଆମେରିକାର ସହର ଓ୍ବିଶିଂଟନ ଡିସିର ଏକ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନରେ ଜେମ୍ସ ଗାରଫିଲ୍ଡଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସର ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଜେମ୍ସ । ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଲ୍ସ ଗ୍ୟୁଟେୟୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଗାରଫିଲ୍ଡ ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନମିଳିବାରୁ ସେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ପରେ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗ୍ୟୁଟେୟୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 1901 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ବୁଫାଲୋ ସହରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ୍ବିଲିୟମ୍ ମ୍ୟାକନେଲିଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ଲିଓନ ଜୋଲଗୋସିଜ୍ । ଘଟଣାର ଦିନକ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଓ୍ବିଲିୟମ୍ । ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଜୋଲଗୋସିଜ୍ଙଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଜନ୍ ଏଫ୍. କେନେଡିଙ୍କୁ ଜଣେ ସାର୍ପ ସୁଟର ସ୍ନାଇପର ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । 1963 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ନାଇପର ଲି ହାରଭେ ଓସଲାଡ୍ ଡଲାସ୍ ସହରରେ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଏକ ପରେଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଓସଲାଡ୍ ଜଣେ ସୋଭିଏତ ଋଷ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ । ଘଟଣାର ପର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗରିଫ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡଲାସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଜ୍ୟାକ ରୁବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ରବର୍ଟ ଏଫ୍. କେନେଡିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1968 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଗୁଳିମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସିନେଟ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ । ସେ ଜନ୍ ଏଫ୍. କାନେଡିଙ୍କ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି । ଲସ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ଏକ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିଲା । ସିରହନ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନ ପାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ । ଆମେରିକାରେ ଓ୍ବିପନ ଲାଇସେନ୍ସ ପଲିସି- ଆମେରିକାରେ ବନ୍ଧୁକ ସଂସ୍କୃତି ଆଜିର ନୁହେଁ ଏହା କେଉଁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି । ଆମେରିକାର ଦ୍ବିତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ରଖିପାରିବେ । ଏପରିକି ଆମେରିକାର ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । 32 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବନ୍ଧୁକ । ଆମେରିକାରେ ଗୁଳିମାଡ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି- ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଯାଉଛି ଅନେକ ଜୀବନ । ଏପରିକି ମାସ୍ ସୁଟିଂ ଅର୍ଥାତ ଗୁଳିମାଡରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଏପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ କରିଛନ୍ତି କି , ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ସେ ଆମେରିକା ବନ୍ଧୁକ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ନିନ୍ଦା କଲେ ମୋଦି - Donald Trump Injured In Shooting କାହିଁକି ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ- ନିକଟରେ ଏକ ସର୍ଭରେ ଜଣାପଡିଛି କି ପାଖାପାଖି 32 ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟବାସୀ । ଆମେରିକା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥାନ୍ତି । ବନ୍ଧୁକ ରଖିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ରଖିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭୟବୀତ ରହିଥାନ୍ତି । ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : Jul 15, 2024, 1:39 PM IST