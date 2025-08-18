ETV Bharat / international

ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ: ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ବିଭୀଷିକାରେ 650ରୁ ଅଧିକ ମୃତ - PAKISTAN FLOOD DEATH TOLL

ପାକିସ୍ତାନରେ କରାଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ବଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା । ପାଖାପାଖି 657 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 2:31 PM IST

Flash Flood in Pakistan, ଇସଲାମାବାଦ: ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା । ପାକିସ୍ତାନରେ କରାଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ବଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବହୁ ନାଗରିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଘରଦ୍ବାର, ଜୀବନ, ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 657 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 392 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଥିବା ସୋମବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସମୁଦାୟ ବନ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 171 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ବେଳେ, 94 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆହାତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 437 ଜଣ ପୁରୁଷ, 256 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 236 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆକସ୍ମିକ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଏଥି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି ।

ସ୍ଥାନମୃତଆହତ
ସମୁଦାୟପୁରୁଷମହିଳାଶିଶୁସମୁଦାୟପୁରୁଷମହିଳାଶିଶୁ
ଖାଇବର ପଖତୁନୱା39028859432451613945
ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବ164633170582 225182175
ଗିଲଗିଟସ୍ତାନ ବାଲଟିସ୍ତାନ321868312713
ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ28104 14407627
ବଲୋଚିସ୍ତାନ2054114 211
ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର1555524 1563
ଇସଲାମବାଦ83143-21

ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖାଂଶ:

  • ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥି୍ବା ବନ୍ୟାରେ 657 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
  • ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
  • ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବିତ, 70 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ 390 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 288 ପୁରୁଷ, 59 ଶିଶୁ ଓ 43 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 245 ଜଣ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 161 ଜଣ ପୁରୁଷ, 39ଜଣ ମହିଳା ଓ 45 ଜଣ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବ:

ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବରେ ଜୁନ 26 ତାରିଖ ପର ଠାରୁ 164 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 70 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 63ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 31 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ 582 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 225 ଜଣ ପୁରୁଷ, 182 ଜଣ ମହିଳା ଓ 175 ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ।

ଗିଲଗିଟସ୍ତାନ ବାଲଟିସ୍ତାନ:

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଗିଲଗିଟସ୍ତାନ ବାଲଟିସ୍ତାନରେ ପାଖାପାଖି 32 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 18 ଜଣ ପୁରୁଷ, 6 ଜଣ ମହିଳା ଓ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 31 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବଲୋଚିସ୍ତାନ:

ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 14 ଶିଶୁ, 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 4 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଲୋଚିସ୍ତାନରେ 20 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଓ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର:

ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ, 5 ଜଣ ମହିଳା ଓ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 24 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇସଲାମବାଦ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

