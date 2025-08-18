Flash Flood in Pakistan, ଇସଲାମାବାଦ: ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା । ପାକିସ୍ତାନରେ କରାଳ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ବଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବହୁ ନାଗରିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଘରଦ୍ବାର, ଜୀବନ, ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 657 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 392 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଥିବା ସୋମବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Pak PM's Coordinator expresses fear over 1,000 deaths in KP flash floods— ANI Digital (@ani_digital) August 18, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/cnfyRFyYr4#Pakistan #floods #KhyberPakhtunkhwa pic.twitter.com/NeXuUkZHw7
ସମୁଦାୟ ବନ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 171 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ବେଳେ, 94 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆହାତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 437 ଜଣ ପୁରୁଷ, 256 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 236 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆକସ୍ମିକ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଏଥି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଛି ।
|ସ୍ଥାନ
|ମୃତ
|ଆହତ
|ସମୁଦାୟ
|ପୁରୁଷ
|ମହିଳା
|ଶିଶୁ
|ସମୁଦାୟ
|ପୁରୁଷ
|ମହିଳା
|ଶିଶୁ
|ଖାଇବର ପଖତୁନୱା
|390
|288
|59
|43
|245
|161
|39
|45
|ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବ
|164
|63
|31
|70
|582
|225
|182
|175
|ଗିଲଗିଟସ୍ତାନ ବାଲଟିସ୍ତାନ
|32
|18
|6
|8
|31
|27
|1
|3
|ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ
|28
|10
|4
|14
|40
|7
|6
|27
|ବଲୋଚିସ୍ତାନ
|20
|5
|4
|11
|4
|2
|1
|1
|ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର
|15
|5
|5
|5
|24
|15
|6
|3
|ଇସଲାମବାଦ
|8
|3
|1
|4
|3
|-
|2
|1
ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖାଂଶ:
- ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥି୍ବା ବନ୍ୟାରେ 657 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
- ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
- ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବିତ, 70 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବର ପଖତୁନୱା ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ 390 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 288 ପୁରୁଷ, 59 ଶିଶୁ ଓ 43 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 245 ଜଣ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 161 ଜଣ ପୁରୁଷ, 39ଜଣ ମହିଳା ଓ 45 ଜଣ ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବ:
ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜାବରେ ଜୁନ 26 ତାରିଖ ପର ଠାରୁ 164 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 70 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 63ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 31 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଠାରେ 582 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 225 ଜଣ ପୁରୁଷ, 182 ଜଣ ମହିଳା ଓ 175 ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ।
ଗିଲଗିଟସ୍ତାନ ବାଲଟିସ୍ତାନ:
ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଗିଲଗିଟସ୍ତାନ ବାଲଟିସ୍ତାନରେ ପାଖାପାଖି 32 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ଯୁ ଘଟିଛି । ତନ୍ମଧ୍ୟରେ 18 ଜଣ ପୁରୁଷ, 6 ଜଣ ମହିଳା ଓ 8 ଜଣ ଶିଶୁ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ 31 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବନ୍ୟାରେ ବେହାଲ ପାକିସ୍ତାନ; 200ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, 560 ଆହତ
ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବଲୋଚିସ୍ତାନ:
ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ 28 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ 14 ଶିଶୁ, 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 4 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । 40 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଲୋଚିସ୍ତାନରେ 20 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇସ୍ଲାମାବାଦ ଓ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର:
ପାକ୍ ଅଧିକୃତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିରେ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ, 5 ଜଣ ମହିଳା ଓ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ 24 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇସଲାମବାଦ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।